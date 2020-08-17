Slik kan du styre deg selv mot suksess
Veiledning
Å bruke disse bevisste triksene kan hjelpe deg med å ta sunne avgjørelser som en vane – selv når du er fristet til å avvike fra kursen.
Det er aldri tilfeldig hvor maten befinner seg i butikken. Potetgullet på salg akkurat når du kommer inn er der for at du skal ta en pose eller to, fordi det du ser først, er ofte avgjørende for at du kjøper det, i følge matpsykologer. Og de søte kakene i kassen? Det er samme idé der.
Det er bare ett eksempel på hvordan du på en subtil, men samtidig strategisk måte blir overtalt, et fenomen eksperter kaller «dytting», der du regelmessig tar et bestemt valg – uansett om det er bra eller dårlig – uten å engang tenke over det. Men du kan dytte deg selv i retning av sunnere og mer proaktive avgjørelser.
«Selvdytting er en måte å bli bevisst på hvor ofte de overraskende små tingene påvirker oppførselen din, slik at du kan ta tilbake kontrollen», sier Samuli Reijula, en foreleser i teoretisk filosofi ved universitetet i Helsinki i Finland. Det handler ikke om selvkontroll eller begrensning, sier Reijula, som nylig var medforfatter av en studie om konseptet, publisert i «Behavioural Public Policy». Det handler om å gjøre tingene du har lyst til å gjøre, enklere, og tingene du ikke har lyst til å gjøre, vanskeligere, ved å legge til og fjerne motstand ved behov, sier han.
«Det å unngå fristelser utelukkende med viljestyrke kan være utmattende», sier Reijula. Når vi ikke klarer å velge blant impulser, som det å kjøpe godteri fordi det høres godt ut og det å droppe det for å unngå sukkeret, opptrer vi ikke alltid slik vi burde. (For ikke å snakke om at vi kan kaste bort masse innvendig energi på å bestemme oss.) «Men du har evnen til å tenke og planlegge fremover, slik at du kan unngå unødvendige valg og hjelpe deg selv med å lykkes», sier Reijula.
«Selvdytting er en måte å bli bevisst på hvor ofte de overraskende små tingene påvirker oppførselen din, slik at du kan ta tilbake kontrollen.»
Samuli Reijula
Foreleser i teoretisk filosofi ved universitetet i Helsinki
Det å øve på selvdytting krever ikke mye innsats. Her er en plan anbefalt av eksperter.
- Send meldinger til deg selv.
Legg igjen notater der du kommer til å se dem, skriv gjørelister og opprett påminnelser i kalenderen din. Du trenger ikke bare å være avhengig av ord: Du kan for eksempel henge opp en illustrasjon av proteinkilder og drivhusutslippene deres på kjøleskapsdøren for å hjelpe deg med å redusere kjøtt- og meieriprodukter, som Reijula og medforfatteren Ralph Hertwig, direktør for Center for Adaptive Rationality ved Max Planck Institute for Human Development i Berlin, foreslår i forskningen sin. (Det handler bare om å velge noe som fungerer for deg.)
Du kan også gjøre som Hertwig gjør og legge yogamatten eller treningsklærne ved sengen på kvelden for å dytte deg selv til å trene på morgenen. Ting som dette kan hjelpe deg med å ta grep, fordi det gir en god effekt å se det som må gjøres. Du kan prøve å kombinere dette med en «hvis–så»-plan for å oppnå best mulig effekt – der du for eksempel tar en grønnsak i stedet for ost hvis du ser lappen om drivhuseffekten.
- Endre tankesett.
For å ta bedre avgjørelser på kort sikt, må du tenke over de potensielle langsiktige konsekvensene, sier Reijula. La oss si at du har planlagt å ta en løpetur på morgenen, men du våkner til regn. Hvis valget enten er å løpe eller å sove, så kan det være vanskelig å unngå å holde seg i sengen. Men om du bestemmer deg for å velge mellom å ha mer energi eller å føle deg trøtt, eller om du skal sette en presedens for å om du skal trene eller ikke hver gang det regner, så virker det mye bedre å komme seg opp og ut.
- Gjør ting vanskelig.
Ved å gjøre noe vanskeligere for deg selv, kan du også gjøre det mer ønskelig. Seriøst: Bare det å flytte mat lenger unna gjør det mindre sannsynlig at du spiser det, sier Reijula. Så legg snacks bakerst i skapet eller kjøleskapet og sunn mat fremst. Du fratar deg ikke selv gleden over denne maten, sier han, du bare kutter ned på det tankeløse forbruket ved å legge inn motstand. Når du virkelig vil ha den godbiten, legger du ned den ekstra innsatsen det tar for å finne den.
Hvis du har for vane å bestille usunn takeaway-mat, kan du slette matleveringsappene dine, fordi du vet at det blir mindre sannsynlig at du bestiller en hamburger og pommes frites hvis du må installere appen på nytt og logge på (du husker aldri passordet uansett).
Den beste delen av selvdytting er at jo mer du gjør det, og jo mer du ser at det lønner seg, desto enklere blir det å fortsette nedover den rette veien. Så nå er det bare å skrive en lapp for å minne deg på å dytte deg selv. Kanskje litt meta, men definitivt verdt det.