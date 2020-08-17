Det er bare ett eksempel på hvordan du på en subtil, men samtidig strategisk måte blir overtalt, et fenomen eksperter kaller «dytting», der du regelmessig tar et bestemt valg – uansett om det er bra eller dårlig – uten å engang tenke over det. Men du kan dytte deg selv i retning av sunnere og mer proaktive avgjørelser.



«Selvdytting er en måte å bli bevisst på hvor ofte de overraskende små tingene påvirker oppførselen din, slik at du kan ta tilbake kontrollen», sier Samuli Reijula, en foreleser i teoretisk filosofi ved universitetet i Helsinki i Finland. Det handler ikke om selvkontroll eller begrensning, sier Reijula, som nylig var medforfatter av en studie om konseptet, publisert i «Behavioural Public Policy». Det handler om å gjøre tingene du har lyst til å gjøre, enklere, og tingene du ikke har lyst til å gjøre, vanskeligere, ved å legge til og fjerne motstand ved behov, sier han.



«Det å unngå fristelser utelukkende med viljestyrke kan være utmattende», sier Reijula. Når vi ikke klarer å velge blant impulser, som det å kjøpe godteri fordi det høres godt ut og det å droppe det for å unngå sukkeret, opptrer vi ikke alltid slik vi burde. (For ikke å snakke om at vi kan kaste bort masse innvendig energi på å bestemme oss.) «Men du har evnen til å tenke og planlegge fremover, slik at du kan unngå unødvendige valg og hjelpe deg selv med å lykkes», sier Reijula.