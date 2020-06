«Den beste metaforen for dette er hvis du er på et fly, og det oppstår en nødsituasjon. Da blir du bedt om å ta på din egen oksygenmaske før du hjelper andre», sier Angela Duckworth, professor ved Universitetet i Pennsylvania, og forfatter av boken «Grit: The Power and Passion of Perseverance». «Før du kan gjøre deg selv tilgjengelig for andre må du sikre at du har tatt vare på deg selv med trening, søvn, yoga, hva det enn er som fyller opp begeret ditt.» Det virker kanskje åpenbart, men å bygge viljestyrke – utholdenheten som hjelper deg med å overvinne hindringer på trening og i livet generelt – hjelper deg med å kunne gå løs på utfordringer med full energi.



Den vanligste unnskyldningen for hvorfor man ikke har tid til litt egenpleie? «Jeg har for mye å gjøre.» Men prøv å fortelle det til fotballstjernen Julie Ertz, olympisk utøver på det amerikanske VM-laget. Hun står opp ekstra tidlig for å få tid til egenpleie hver eneste morgen før de tøffe treningsøktene sine «Jeg er et A-menneske fra naturen side, og jeg elsker det. Jeg tar meg en kaffekopp, løper en tur, og så leser jeg. Det er min tid om morgenen», sier hun. «Jeg elsker å ha tid og rom til å finne den rette mentaliteten. Jeg tror at alenetid virkelig hjelper meg med å bli positiv, vurdere hvor jeg er nå, og hvor jeg må komme meg.»



Hvis du tror at timeplanen til en proff fotballspiller ikke er krevende nok allerede, så setter Ertz av mer tid senere til mer egenpleie, inkludert svømming, rolig yoga, å legge seg tidlig nok til å få ni timer med søvn, meditasjon og regelmessig massasje. «Massasje er virkelig avslappende, ikke bare for musklene mine – men det er kjempeviktig for hodet», sier Ertz. All tiden brukt på egenpleie er like viktig for Ertz som tiden brukt på fotballbanen. Begge deler hjelper henne med å være på sitt beste.



Hvis det er én ting vi kan ta med oss videre fra Ertz’ rutiner utenfor banen, er det at egenpleie faktisk er uselvisk, ikke egoistisk. Vi utfordrer deg til å prøve å sette av mer tid til å gjøre de tingene som gir deg påfyll, og så se om ikke treningen, jobben og relasjonene dine føles litt lettere fordi du har satt av tid til å ta på din egen oksygenmaske først. Du kan også vurdere denne mikroendringen for å finne mer tid til egenpleie-øyeblikk i løpet av en travel hverdag.



Gjør det til en vane: Prøv å knytte ett lite egenpleie-øyeblikk til noe du gjør hver dag, som å ta et dypt inn- og utpust hver gang du stopper på rødt lys, eller å fokusere på målene dine for dagen mens du spiser frokost, i stedet for å bla gjennom sosiale media. Husk å gratulere deg selv hver gang du tar deg et øyeblikk til å fylle opp begeret ditt – du gjør det beste du kan for alle i livet ditt.