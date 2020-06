Prioriter deg selv først

Det å lære hvordan du tar vare på deg selv, uansett hva, har aldri vært viktigere.

Vi har alle tid til å ta vare på oss selv. Det som kommer i veien for noen, er at de prioriterer andre ting foran trening, som tiden de bruker på telefonen. Sier du at hvis vi ser nøye på dagen din, så klarer vi ikke å ta 20, 30 eller 40 minutter fra Instagram, Facebook, teksting, surfing på internett eller andre tilfeldige øyeblikk der du er distrahert eller ufokusert?



Så i stedet for å si at det som hindrer deg i å trene, er «jeg har ikke tid», så kan du prøve å si «jeg prioriterer ikke trening». På den måten kan du ta tilbake makten og endre måten du bruker tiden din på, slik at du kan gjøre trening til en prioritet. For å gjøre det må tiden du bruker til å trene, være udiskutabel for deg. Før du sier at du ikke kan prioritere trening, at du må prioritere jobben eller barna dine først, må du være klar over dette: Du gjør alle en bjørnetjeneste ved å ikke ta vare på deg selv. Trening har beviselig både mentale og fysiske fordeler, og disse gjør deg til en bedre ansatt og en bedre forelder. De bidrar til å gjøre deg til den beste versjonen av deg selv.



For å virkelig endre mønstrene dine og forandre livet ditt må du være glad nok i deg selv til at du kan ta avgjørelsen om å prioritere egenomsorg. Prøv å si følgende til deg selv: «Jeg betyr noe. Jeg er verdt det. I dag skal jeg bruke tiden jeg vanligvis bruker på Instagram, til å trene.» På lang sikt kommer dette til å gjøre deg mer lykkelig enn å finne ut hva en gammel kollega eller popstjerne gjør den dagen. Gjør den forpliktelsen at du i morgen skal kutte ut den distraherte telefontiden, og prioritere trening i stedet. Du fortjener det.