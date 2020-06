Omgivelsene dine påvirker hva du spiser

Fellesnevneren for alle disse detaljene: For å spise så sunt som mulig, må du være oppmerksom på omgivelsene dine.



«Det er der jeg ser for meg en utvikling», sier Scott-Dixon. «Jeg sikter ikke etter det perfekte miljøet for hvert måltid, jeg sikter etter noe som er litt bedre, mer og oftere.» Dette kan bety å spise borte fra skrivebordet én dag i uken oftere enn du gjør nå. Eller hvis middagsrutinen din inkluderer å kikke gjennom sosiale medier, så kan du fjerne enheten én gang i uken.



Poenget? Du trenger ikke gjøre store, omfattende endringer i omgivelsene dine for å føle deg mer tilstedeværende, rolig og oppvakt for å ta sunne spisevalg. Begynn med de små tingene. Organiser et rent, innbydende rom hvor du spiser. Begrens distraksjonene, som oppvasken, bakgrunnsstøyen og selskapet ditt. Å ta disse små trinnene for å omforme omgivelsene dine vil skape det konstante, positive momentet som over tid fører til store resultater.



Gjør det til en vane: Tenk på en liten, positiv forandring du kan gjøre i miljøet ditt, for eksempel å sitte ved et bord ved minst ett måltid om dagen. Forankre denne nye atferden til en vane du allerede har, som å sjekke telefonen din for å se på klokken din når du begynner å spise. Så når du sjekker telefonen, tenker du: «Tid til å sitte!» Hver gang du lykkes med dette, må du huske på å gratulere deg selv, slik at rutinen setter seg.