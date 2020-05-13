Omgivelsene dine påvirker hva du spiser

Hvordan omgivelsene påvirker dietten din
Veiledning
av Nike Training
Hvor du spiser: Hvorfor omgivelsene spiller en rolle, og hvordan du kan påvirke dem.
Tenk på forrige gang du spiste usunt. Hvor satt du? Hvilken tallerken eller skål brukte du? Hvilken musikk spilte du? Hvem var sammen med deg? Svarene dine betyr noe.
«Miljøet vårt former valgene våre mye mer enn vi er klar over. Det påvirker oss i det stille», sier Krista Scott-Dixon, undervisningsdirektør ved Precision Nutrition. Hun er ernæringspedagog med nesten 20 års erfaring. «Ofte tenker vi: Uff, jeg tar dårlige valg, jeg har bare ikke viljestyrke – når det egentlig er de umiddelbare omgivelsene våre som i stor grad påvirker muligheten vår til å lykkes.»
«Miljøet vårt former valgene våre mye mer enn vi er klar over. Det påvirker oss i det stille.»
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Når Scott-Dixon sier miljø, tenker du kanskje fysiske omgivelser. Og det er et stort stykke av puslespillet: Både den nøyaktige plasseringen – et kjøkken, et kontor, en bil – og hvordan dette miljøet er satt sammen, påvirker hvordan og hva vi spiser. Men vitenskapen viser at det også er andre viktige, små detaljer i omgivelsene våre som påvirker valg av kosthold, og at alle er viktige å vurdere for å spise sunnere.
Start med plasseringen.
Et rotete, uoversiktlig kjøkken kan bidra til at du tar hurtige, dårlige matvalg – rett og slett fordi du ikke finner eller lett får tilgang til det du trenger for å spise sunt, sier Scott-Dixon. «Du lager ikke en grønn smoothie hvis blenderen er begravet under post og rot på kjøkkenbenken», sier hun.
Et rent rom betyr noe – ett som er distraksjonsfritt. Hvis du spiser et måltid foran TV-en mens du jobber på datamaskinen eller snakker i telefonen, engasjerer du deg ikke helt i maten eller til og med følelsen av å bli mett, ifølge en studie publisert i ernæringspublikasjonen Appetite. Det gjør det mye mer sannsynlig at du spiser snacks senere samme dag.
«Du lager ikke en grønn smoothie hvis blenderen er begravet under post og rot på kjøkkenbenken.»
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Det samme gjelder også hvis du spiser mens du er på farten. Hvis du spiser en energibar mens du er opptatt med å gjøre andre oppgaver, er det mye mer sannsynlig at du spiser snacks senere. Årsaken til dette er at hjernen din ikke registrerer at du har spist et skikkelig måltid, ifølge britiske forskere som studerte emnet, og at utilfredsheten får deg til å søke etter mer mat senere.
Presentasjonen spiller en rolle.
Serviset utgjør en forskjell. Samtidig som trendy, store boller, tallerkener og kopper ser kule ut, kan de ubevisst lokke deg til å spise mye mer enn du normalt ville gjort, ifølge en metaanalyse samlet av University of Cambridge som tar utgangspunkt i mer enn 60 studier.
Så mye mer, ifølge forskerne, at hvis vi reduserte porsjonene på mindre tallerkener, så kunne vi redusere det totale matinntaket med opptil 218 kalorier om dagen.
Tidligere undersøkelser viser at til og med fargen på rettene har en innvirkning: Spiser du hvit ris på en hvit tallerken, legger du ikke merke til hvor mye du spiser. Hvis du derimot legger den samme risen på en mørkere tallerken, blir du mer oppmerksom på hvor mye som forsvinner. Tipset her, ifølge ekspertene, er å skille fargen på maten din fra tallerkenen når du kan. Konklusjon: Hvis du spiser næringstette, fargerike matvarer, vil alltid vanlige, hvite talerkener fungere bra.
Lytt til sansene dine.
Miljøet påvirker også andre sanser. Hørsel spiller for eksempel en viktig rolle. Støyer TV-en i bakgrunnen ved kjøkkenbordet ditt? Skrur du opp musikken når du spiser snacks? Disse scenarioene kan føre til at du spiser mer, og mer usunn, mat, antyder nylig forskning publisert i Journal of the Academy of Marketing Sciences.
Høy lyd øker pulsen og genererer en stressrespons, forklarer forfatterne av studien. Dette kan føre til at vi ubevisst spiser mer og raskere, og velger komfortmat som har et høyere innhold av kalorier og fett.
Hvem spiser sammen med deg?
Sist, men ikke minst, spiller det sosiale miljøet du konstruerer en rolle – menneskene som du spiser sammen med og grunnen til at dere spiser sammen. Nylige studier viser at når vi deler et måltid med folk som spiser sunnere, er vi mer tilbøyelige til å ta gode valg vi også. Det motsatte er også sant: Spiser vi middag med folk som går for hurtigmat og alkoholholdig drikke, så følger vi etter.
Vanligvis har vi ikke så mange valg når det gjelder hvem vi spiser med, og det kan ha stor innvirkning på diettene våre, sier Scott-Dixon. Fellesnevneren for alle disse detaljene: For å spise så sunt som mulig, må du være oppmerksom på omgivelsene dine.
«Jeg sikter ikke etter det perfekte miljøet for ethvert måltid, jeg sikter etter litt bedre, mer og oftere.»
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Fellesnevneren for alle disse detaljene: For å spise så sunt som mulig, må du være oppmerksom på omgivelsene dine.
«Det er der jeg ser for meg en utvikling», sier Scott-Dixon. «Jeg sikter ikke etter det perfekte miljøet for hvert måltid, jeg sikter etter noe som er litt bedre, mer og oftere.» Dette kan bety å spise borte fra skrivebordet én dag i uken oftere enn du gjør nå. Eller hvis middagsrutinen din inkluderer å kikke gjennom sosiale medier, så kan du fjerne enheten én gang i uken.
Poenget? Du trenger ikke gjøre store, omfattende endringer i omgivelsene dine for å føle deg mer tilstedeværende, rolig og oppvakt for å ta sunne spisevalg. Begynn med de små tingene. Organiser et rent, innbydende rom hvor du spiser. Begrens distraksjonene, som oppvasken, bakgrunnsstøyen og selskapet ditt. Å ta disse små trinnene for å omforme omgivelsene dine vil skape det konstante, positive momentet som over tid fører til store resultater.
Gjør det til en vane: Tenk på en liten, positiv forandring du kan gjøre i miljøet ditt, for eksempel å sitte ved et bord ved minst ett måltid om dagen. Forankre denne nye atferden til en vane du allerede har, som å sjekke telefonen din for å se på klokken din når du begynner å spise. Så når du sjekker telefonen, tenker du: «Tid til å sitte!» Hver gang du lykkes med dette, må du huske på å gratulere deg selv, slik at rutinen setter seg.