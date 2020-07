Når du spiser kan være viktigere enn hva du spiser

Når er det best å spise? Her er det ekspertene og forskningen mener:

Frokost: Vent en time eller to etter du har våket med å spise, og prøv å være konsekvent med tidspunktet, sier Panda. Hvorfor? Når du står opp, har du fortsatt økte nivåer av søvnhormonet melatonin i blodomløpet. Dette kan forstyrre kroppens produksjon av insulin, et hormon som kroppen trenger for å bryte ned og ta i bruk karbohydrater, forklarer han. Prøv å spise de fleste kaloriene, og dekke eventuelle sukkerbehov, til frokost, hvis du kan. Forskning publisert i «The Journal of Nutrition» fant at å gjøre frokosten til dagens største måltid kan bidra til å opprettholde en sunn BMI (kroppsmasseindeks), mens annen forskning antyder at det også kan hjelpe deg med å sove bedre. Tankegangen er at en stor frokost kan gi deg mer kontroll over sug eller «cravings» utover dagen. Disse påvirker ikke bare vekten din, men også søvnhormonene dine. Og insulinresponsen din etter inntak av sukkerholdig mat eller drikke, om det er en muffins eller et glass appelsinjuice, kan være mildere om morgenen enn den ville vært om kvelden.



Mellommåltid: Prøv å vente minst to timer mellom måltider og mellommåltider, anbefaler Panda. Hver gang du spiser, frigjør bukspyttkjertelen litt insulin, og omtrent 90 minutter senere faller insulinnivået tilbake til grunnivået. Hvis du spiser for ofte, får insulinnivået ditt aldri sjansen til å komme seg tilbake til normalen, noe som kan gjøre at du lagrer fett.



Lunsj: Spis lunsj når sulten melder seg. Kanskje blir det senere på ettermiddagen dersom du spiste en stor frokost eller et større mellommåltid. Hvis store frokoster ikke er din greie, kan du gjøre lunsjen til dagens hovedmåltid. Uansett burde lunsjen være større enn middagen, sier Panda. Den tidligere nevnte studien fant at det å spise den største delen av dagens kalorier til lunsj ga en lignende fordel, men mindre, som å gjøre det til frokost.



Middag: Planlegg middagen slik at den kommer omtrent ti timer etter dagens første måltid. Dette vinduet er litt lettere å forholde seg til enn den populære spiseplanen med åtte timer til spising og 16 timer med faste. Og ifølge forskningen kan det likevel forbedre blodtrykk, vekt og fettprosent. Bare pass på at middagen er relativt liten, sier Panda, slik at kroppen din ikke får for mye jobb om kvelden. Hvis ti timer blir lett, kan du korte ned på spisevinduet til åtte timer, og være ferdig med å spise innen 18 hvis du spiste frokost klokken 10.



Å få dagens måltider til å passe inn i et strengt vindu er ikke alltid gjennomførbart, eller ønskelig, å gjøre hver eneste dag. Noen ganger kan et sent jobbmøte, et barn som ikke vil sove, eller en bursdagsfeiring komme i veien, og det er helt OK. Å planlegge måltidene dine bare fem dager i uken kan gi fordeler, sier Panda, og alle typer av proaktivitet med tanke på spising vil sette deg på en sunnere kurs. Det beste er at du allerede har den innebygde klokken – du må bare lære deg å følge den.