Favias fysiske plager er ikke helt over. Hun må være ekstra forsiktig med kutt og skraper, fordi det tar lengre tid før sårene hennes gror, og hun er mer utsatt for infeksjoner. I tillegg skaper arr fra kreftbehandlingen mobilitetsproblemer, noe som har ført til rygg- og hofteproblemer som hun har slitt med i flere år. Hun har akkurat begynt å gå normalt igjen, og venner må hjelpe henne med å gå til klatresteder. «Det å bære 20 kg med utstyr er for tungt», sier hun. Selv om de fleste klatrere sier at fotarbeid er det viktigste, har Favias tilbakeslag gjort klatring til en sport hovedsaklig for overkroppen. Det er også derfor hun foretrekker å klatre i overheng fremfor rene fjellvegger. «Når jeg faller på føttene, kommer hoften ut av ledd. Men om jeg faller direkte på ryggen, gjør det ikke vondt i hoften i det hele tatt», forklarer hun.



Friluft har hjulpet Favia med å få tilbake fokus. I løpet av de siste sju årene har klatring blitt til en flukt fra en stressende jobb der hun tar kritiske behandlingsavgjørelser hele dagen. «Hvorfor det å gni huden mot skarpe steiner og blø og bli forslått og risikere beinbrudd og død er så gøy for meg? Jeg vet ikke helt», sier hun. «Jeg vet at jeg liker problemløsing og oppgaver, og klatring er bare en oppgave du må løse med mentale evner og kroppen.»