Bra By Michaela
Michaela DePrince: styling med sports-BH
Bra By Michaela gir ordet til balletverdenens samtidsikon, Michaela DePrince. Hun har satt sitt eget preg på dans og på Free to Change-utgaven vår – som handler om hvordan vi kan vokse som mennesker og bli sterkere utgaver av oss selv.
I forbindelse med Styling med sports-BH-er slo vi av en prat med henne i New York, hvor hun viste oss hvordan vi bruker Nike Alate Sports-BH-en hele døgnet – uten at det handler om trening. Ta en titt på de forskjellige stilene hennes nedenfor.
1. Hvit Nike Alate-BH med svart miniskjørt og skjorte med paljetter
«Du vet hvordan det er – du har en avtale på dagen og prøver omtrent halve garderoben før du finner et antrekk som får deg til å tenke: ‘ja, det blir dette.’ Sånn føler jeg det med dette antrekket. Jeg liker den avslappede stilen. På samme måte som dans ser avslappet ut, men i virkeligheten er alle trinnene innøvd. Den hvite Nike Alate-BH-en skaper en frisk kontrast mot huden og det svarte miniskjørtet og skjorten med paljetter. Jeg liker fleksibiliteten i å bruke BH-en som kort topp, men også muligheten til å kneppe opp skjorten, slik at du får se silhuetten under.»
2. Svart Nike Alate-BH med hvite jeans og trenchcoat
«Du kan ofte se meg danse på gaten. Jeg går og øver med armene hele tiden. Så jeg liker at Nike Alate BH-en gir meg frihet til å bevege meg mer enn andre sports-BH-er. Denne looken var kul. Jeg likte dualiteten i det klassiske og moderne i det svarte (BH-en) og det hvite (jeans og trench). Alt som gjør at jeg føler meg komfortabel og sterk er den perfekte balansen. Hvis jeg ikke er supersikker på meg selv, liker jeg at jeg kan ta på meg noe som gjør at jeg føler ‘dette klarer du, du kan gjøre dagen bedre i dette antrekket.’ Noe som tilfører kraft. Jeg føler at hvis jeg hadde hatt på meg dette i et møte, hadde jeg hatt full kontroll.»
3. Svart Nike Alate-BH med skinnbukse og rød skjorte
«Jeg glemte at jeg også kan bruke Nike Alate-BH-en på trening da jeg satt sammen dette antrekket. Det hadde en sexy stil med kort topp og skinnbukse, som jeg elsker. Jeg følte meg fantastisk da jeg brukte det ute blant folk. Det var også komfortabelt, noe jeg satt pris på. Innslaget av rødt i skjorten og på plattformskoene gjorde det skikkelig gøy. Dette er noe jeg ville ha gått med hvis jeg og noen venninner skulle ut på en kul klubb. Du vet, et sånt sted hvor du kommer inn via kjøkkenet eller et sånt lite synlig sted hvor det bak i rommet er en dør til en klubb hvor de spiller den beste musikken, og så er det bare å begynne å danse.»
Du kan kjøpe Nike Alate sports-BH-en nedenfor, uansett hvilken farge og størrelse du er ute etter.