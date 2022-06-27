Bra By Michaela

Bra By Michaela gir ordet til balletverdenens samtidsikon, Michaela DePrince. Hun har satt sitt eget preg på dans og på Free to Change-utgaven vår – som handler om hvordan vi kan vokse som mennesker og bli sterkere utgaver av oss selv.

I forbindelse med Styling med sports-BH-er slo vi av en prat med henne i New York, hvor hun viste oss hvordan vi bruker Nike Alate Sports-BH-en hele døgnet – uten at det handler om trening. Ta en titt på de forskjellige stilene hennes nedenfor.