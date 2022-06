Trening og menstruasjonssyklusen. Spørsmålene du aldri stiller

Menstruasjon betyr ikke at alt stopper opp

Visste du at dobbelt så mange jenter som gutter slutter med sport når de fyller 14 år? Det er i den alderen de begynner å få menstruasjon. Tilfeldighet? Kanskje ikke.

Tenårene kan være vanskelige, men når vi vet hvor positivt sport kan være, må vi finne ut av hvordan vi kan hjelpe jenter til å være aktive. Vi kan starte med å ha åpne samtaler med unge jenter før de kommer i puberteten. Ja, det kan være ubehagelig for enkelte å snakke med barna sine om menstruasjon, og det er grunnen til at vi har laget en enkel guide som du kan bruke til å bryte

isen mellom barna og tenåringene i livet ditt og slå hull på menstruasjonstabuene – slik at de kan ha større selvtillit og fortsette med å dyrke sporten.

1. Start samtalene tidlig

Det er mye bedre å snakke om puberteten før menstruasjonen starter. Dette kan være med på å bryte tabuene rundt menstruasjon og endre holdningene. Vi kan begynne med å kalle kroppsdelene det de heter – si «vagina» i stedet for «nedentil» når det er vaginaen dere snakker om. Da kommer jentene til å begynne å føle at kroppene deres er en styrke, og menstruasjon og pubertet blir noe normalt. Minn datteren din på at hun ikke er alene, fortell henne om hvordan puberteten var for deg, og le sammen. Det kan hjelpe henne med selvtilliten og følelsene hun har omkring kroppen sin.

2. Tren sammen

Faktum: Barn med foreldre som er fysisk aktive, har større sannsynlighet for å begynne med sport selv. Ja, ved å begynne med aktivitet sammen tidlig hjelper du henne med å utvikle et godt forhold til sport og kroppen. Ved å vise at du ikke trenger å slutte å trene når du har menstruasjon, hjelper du henne med å normalisere menstruasjonen.

3. Lær henne om hygieneartikler

Bind, tamponger, menstruasjonssikre truser, menstruasjonskopper … Alt dette kan være litt overveldende når du er barn eller tenåring. Hvis du hjelper henne før hun starter menstruasjonen med å velge de hygieneartiklene hun trenger, og viser henne hvordan de skal brukes, kommer hun til å føle seg trygg og komfortabel med produktene. Få henne til å føle at menstruasjon er noe det er OK å snakke om – spesielt hvis hun får den før de andre i klassen.

4. Oppfordre henne til å drive med sport for å lindre menstruasjonssmertene

Husker du at du droppet sportsaktiviteter fordi du hadde menstruasjon? Premenstruelle symptomer (PMS) kan være en årsak til at jenter dropper sport. Fysisk aktivitet kan faktisk bidra til å lindre kramper takket være hormonene som kalles endorfiner. Disse løfter humøret, er naturlig smertelindrende og forbedrer sirkulasjonen i kroppen. Jenter trenger bare den rette kunnskapen og oppmuntring for å komme i gang.

5. Forbered henne på gymtimen

Når du er ung, kan sport under menstruasjonen fremkalle angst hos mange. Hjelp henne med å planlegge og pakke viktige ting som hygieneartikler, deodorant, den rette sports-BH-en og ekstra bukser. Snakk også om hvor viktig det er å bytte hygieneprodukter før og etter trening – dette kan øke selvtilliten hennes.

6. Følg med på menstruasjonssyklusen

Vi må lære jenter at bare fordi menstruasjonen har begynt, så trenger hun ikke å slutte med sport. Hjelp henne til å forstå menstruasjonssyklusen og hvordan hun kan legge opp treningen etter den, slik at hun kan føle at hun har kontrollen. Foreslå at hun kan skrive ned hvordan hun føler seg, og hvilke fysiske endringer hun opplever gjennom menstruasjonssyklusen. Dette kan styrke forholdet hun har til seg selv og sin egen kropp, og det kan gjøre henne trygg på at alt hun opplever, er helt normalt.

Det var det vi hadde i serien om menstruasjonssyklusen. Hvis du gikk glipp av forrige ukes utgave av Spørsmålene du aldri stiller, som handlet om hvordan du kan svømme med selvtillit når du har menstruasjon, kan du ta en titt på den samt alle tidligere utgaver i lenken nedenfor. Gå til NikeSync i Nike Training Club-appen hvis du er interessert i en treningsøkt som er tilpasset stadiet ditt i menstruasjonssyklusen.