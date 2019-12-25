Team Carta Blanca, etabl. 1952
Fellesskap
Hoops Abuelas beviser at du ikke trenger å bli for gammel for sporten din, så lenge du bare fortsetter å spille.
I nesten 70 år har en gruppe med eksepsjonelle damer tatt på seg de kanarigule draktene sine og gjort seg bemerket på basketbanen. Deres store stolthet er hjembyen Orizaba, som er blant Mexicos pueblos mágicos, eller «magiske landsbyer». I tillegg til det grønne fjellandskapet, den trolske tåkedisen og den livlige arkitekturen med fargetoner i sjokkrosa og limegrønt, er Orizaba hjem til laget Carta Blanca, som er magisk i seg selv.
Spillerne har trosset stereotypier om kvinner i sport helt siden oppstarten 1952. Adela Ochoa Garcia, en født atlet med kort, hvitt hår, har vært med helt siden dag én – i over 67 år. Hun husker en tid der kvinner ikke skulle bruke shorts eller sykle, og i alle fall ikke kjenne på adrenalinrushet det er å se basketballen skyte ut av hendene og opp i kurven. Det er enda godt at fordelene ved å spille har veid tyngre enn ulempene.
«Jeg løper og gir alt jeg har. Jeg gir og gir til jeg overrasker meg selv til og med. Alt av stress blir borte. Basketball er avslappende for meg.»
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8
Hva betyr det for deg å være en del av Carta Blanca-laget?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Basketball samler oss og vi vokser mer og mer for hver dag som går. Selv om det hender at vi blir sinte under en kamp eller på banen, er vi til syvende sist et lag som støtter hverandre. Sånn som vi alltid har gjort. Det å vite at noen bryr seg om meg er en følelse som vanskelig kan beskrives.
Cecilia Garcia Luna, nr. 10: Vi har kjent hverandre i lang tid. Jeg er så utrolig glad for å være her. Jeg er veldig stolt av lagkameratene mine og at vi fremdeles er aktive. Mitt ønske er at vi kan fortsette i lang tid fremover.
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 4: Det handler om sameksistens og det er en fryd å være med dette laget – det er gøy.
Hva er noen av kallenavnene til lagkameratene dine?
Olga Irma Arey Islas, nr. 5, også kjent som «Gresshoppen»
Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9: Lagkameraten min, Olga, har alltid blitt kalt «gresshoppen.»
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Det er fordi at alle sa jeg var så tynn at jeg kunne fått plass i en fyrstikkeske.
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Aracely Rodríguez Vivas, nr. 9, også kjent som «Kunstneren»
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Vi ga henne kallenavnet «kunstneren» fordi hun pleide å gå for å ta en dusj og kom ut igjen med håret gredd, sminket og helt klar.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Vi sier alltid «her kommer kunstneren».
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Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4, også kjent som «Bippe»
Maria Antonia Villegas Garcia, nr. 13: Vi kaller henne for «Bippe» fordi hun er så rask.
Hvilken side av deg kommer frem på basketbanen som du ikke ser noen annet sted?
María Lourdes Mora Jiménez, nr. 8: Jeg løper og gir alt jeg har. Jeg gir og gir til jeg overrasker meg selv til og med. Alt av stress blir borte. Basketball er avslappende for meg.
Hva er signaturskuddet ditt?
María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 19: Jeg er ganske rask, så jeg er forward. Mine signaturskudd er layups og midrange-skudd.
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Jeg liker også å komme opp rett under kurven og skyte derfra.
Maria Elena Miron Herrera, nr. 13: Jeg er forward og spesialitetene mine er hook shots og straffekast.
Maria Gisela Limon Ortiz, nr. 4: Jeg skyter midrange-skudd.
Georgina Silva Villegas, nr. 16: Mine er trepoengere og midrange-skudd.
Hva gjør dere sammen og hvordan tilbringer dere tid sammen utenfor banen?
Guadalupe Morales Quirazco, nr. 6: Jeg er utrolig glad i alle lagkameratene mine og vi støtter hverandre i alt. Vi ser alltid etter en unnskyldning til å se hverandre så ofte vi kan. Det er så flott å være sammen med dem.
Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Conchita var syk for noen dager siden og Toña skadet seg også og følte seg ikke helt i form. Vi er kanskje ikke fysisk sammen hele tiden, men vi kommuniserer alltid via WhatsApp, eller snakker på telefonen. Uansett hvordan, så er vi er der for hverandre og støtter hverandre.
Lær oss et kamprop!
I løpet av de siste 70 årene har holdningene overfor kvinnelige atleter endret seg en del, men synet av en abuela (spansk for bestemor) som dribler seg over banen er fremdeles ganske revolusjonerende. Hvilken arv etterlater de seg i spillet? Lulu har et håp om at Carta Blanca kommer til å inspirere folk i alle aldre til å bevege seg: «Sport betyr helse, vennskap og samhold», sier hun.
Det ser ut til å fungere: Hver gang det er kamp kommer lagets ektemenn, barn, barnebarn, nieser og nevøer for å heie på laget fra sidelinjen, og etter endt kamp spiller alle sammen med heltene fra hjembyen.
Denne saken ble skrevet i november 2019.