Olga Irma Arey Islas, nr. 5: Basketball samler oss og vi vokser mer og mer for hver dag som går. Selv om det hender at vi blir sinte under en kamp eller på banen, er vi til syvende sist et lag som støtter hverandre. Sånn som vi alltid har gjort. Det å vite at noen bryr seg om meg er en følelse som vanskelig kan beskrives.



Cecilia Garcia Luna, nr. 10: Vi har kjent hverandre i lang tid. Jeg er så utrolig glad for å være her. Jeg er veldig stolt av lagkameratene mine og at vi fremdeles er aktive. Mitt ønske er at vi kan fortsette i lang tid fremover.



María de los Angeles Bautista Ruiz, nr. 4: Det handler om sameksistens og det er en fryd å være med dette laget – det er gøy.