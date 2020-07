Fem tips for å holde på sunne vaner

04. Små justeringer: Fokuser på prosessen, ikke resultatet.



Derfor fungerer det: Å være besatt av å få et spesielt sluttresultat ut av bestrebelsene kan være overveldende, og noe som gjør det lett å bli frustrert og gi opp. Fokuser i stedet på å ha en prosess du kan føle deg stolt over uansett resultat. «Si at du for eksempel vil løpe den raskeste 10K-en. I stedet for å ha tiden som mål, oppfordrer jeg klientene mine til å tenke over hvilken prosess som vil få dem dit, og som de kan kontrollere selv. Det kan for eksempel være å trene fire ganger i uken, holde seg til en ernæringsplan og innlemme mengden hvile og mobilitetstrening de trenger for å nå målet sitt», sier Nike Master Trainer Joslyn Thompson-Rule. «Du kan legge grunnlaget for suksess så lenge du stiller opp for deg selv.» Ved å fokusere på prosessen snarere enn på resultatet, blir det høye målet brutt ned til oppnåelige, gjennomførbare trinn som gradvis fører deg til sluttresultatet du ønsket deg.