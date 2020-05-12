Fem tips for å holde på sunne vaner

05. Små justeringer: Tillat glipper.



Derfor fungerer det: Hver gang du foretar en livsstilsendring, vil du garantert møte motgang, og du vil oppleve å glippe. Du er tross alt et menneske! Ryan Flaherty, Nikes Senior Director of Performance, foreslår å bruke «hva så, hva nå?», som er et mantra han gir til proffutøverne han er trener for. Slik gjør du det: «Jeg spiste en stor stabel med pommes frites til lunsj, hva så?» «Hva skal jeg nå spise til middag?» eller «Jeg droppet treningen i morges, hva så? Hva skal jeg nå gjøre i morgen tidlig?»



«Å bruke 'hva så, hva nå'-mentaliteten er en måte å komme seg opp på hesten igjen, slik at den ene glippen ikke gjør ett dårlig måltid til en hel dag med dårlige måltider, eller en ukes avlyste treningsøkter blir til en hel måned med forsømt trening», sier Flaherty. «Den lar deg gå videre fra en fiasko i stedet for å bli konsumert av den, og gir deg kontroll på fremtiden din.» Mantraet hjelper også med å frigjøre presset om å være perfekt. Det nøytraliserer den nedadgående spiralen, og gjør det mye mer sannsynlig at du raskere kommer tilbake på banen igjen.



Husk at langsiktige vaner dannes gjennom gjentakelse, ikke fullkommenhet. Prøv disse strategiene for å få nye sunne vaner til å feste seg, og prøv «hva så, hva nå?» når du støter på glipper underveis. Dette klarer du!