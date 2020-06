Hold barna aktive selv på liten plass

02. Gjør statiske øvelser til en konkurranse.

Barn liker sjelden å stå rolig på ett sted, sier Santesson, men nå passer det jo perfekt å lære dem at de kan få utløp for energien sin selv med begrenset plass. Legg ned yogamatter eller lag rektangler i kroppsstørrelse på gulvet med teip for å lage synlige treningsbokser (én til deg og én til hver av barna dine). Vis dem noen enkle øvelser – fjellklatrere, saksehopp, eller andre bevegelser fra For hele familien-samlingen i NTC – og be dem om å prøve å gjøre ti repetisjoner av hver først. Så kan du fortelle dem at de kan få poeng både for å være raskest og for å holde seg innenfor strekene sine.



03. Inkluder barna i daglige «bevegelsesoppgaver».

Mate hunden, støvsuge, vanne blomster – alle disse små oppgavene involverer bevegelse, og det er ingen grunn til at de minste ikke kan hjelpe til. Minst én eller to ganger om dagen, kan du ta med barna på en trygg og gjennomførbar aktivitet der dere beveger dere innenfor husets fire vegger, sier Santesson. Legg til litt moro der du kan. Du kan for eksempel rope, «Førstemann til kjøkkenet!», eller la dem bære vannskålen til den ivrige valpen, så de også kan glede seg.



«Barn lærer best ved repetisjon, så ved å gjøre disse små, daglige aktivitetene til en del av rutinen deres nå, kan du høste fordeler senere», sier hun. Og vet du hva? Det trenger du ikke plass til en gang.