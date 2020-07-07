Hjelp barna med å bli forelsket i bevegelse

Du elsker å trene, og du vil at barna dine også skal elske det. Ved å gi barna den oppmuntringen, inspirasjonen og instruksjonen de trenger kan du hjelpe dem med å begynne å bygge en livslang rutine med daglig bevegelse. Her er tre tilnærminger som kan hjelpe deg på veien.



Hvis du og barna dine har det gøy med fysisk aktivitet som dere gjør sammen, enten det er å sparke fotball i hagen eller å følge en av de morsomme treningsøktene i programmet Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, så ligger du allerede godt an. Teknologi (TV, datamaskiner, nettbrett) har en tendens til å gjøre barna stillesittende, så all lengre aktivitet er en seier for dere alle.



Selv om du og barna har det moro nå er det aldri for tidlig å tenke på det store bildet og langsiktige mål dersom du vil at bevegelse skal bli en vane i livene deres. «Opplevelsene du har som barn kan enten få deg til å elske trening, eller hate det, potensielt for alltid», sier Nike Master Trainer Brian Nunez. «Som forelder er det viktig å skape så mange positive opplevelser for barna dine som du kan mens de er små, før gymtimer, fritidsaktiviteter og konkurranser – og livet generelt – blir mer seriøst.»



Én måte å gjøre det på er å forkle trening som lek, men du må kanskje grave dypere for å legge grunnmuren for en sunn, livslang relasjon til aktivitet. Her er hvordan du gjør det.