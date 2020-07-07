Hjelp barna med å bli forelsket i bevegelse

Hjelp barna med å oppdage treningsglede
Veiledning
av Nike Training
Her er tre metoder for å gjøre barna dine klare for et liv i bevegelse.
Du elsker å trene, og du vil at barna dine også skal elske det. Ved å gi barna den oppmuntringen, inspirasjonen og instruksjonen de trenger kan du hjelpe dem med å begynne å bygge en livslang rutine med daglig bevegelse. Her er tre tilnærminger som kan hjelpe deg på veien.
Hvis du og barna dine har det gøy med fysisk aktivitet som dere gjør sammen, enten det er å sparke fotball i hagen eller å følge en av de morsomme treningsøktene i programmet Fitness Adventure med Brian og Bella Nunez, så ligger du allerede godt an. Teknologi (TV, datamaskiner, nettbrett) har en tendens til å gjøre barna stillesittende, så all lengre aktivitet er en seier for dere alle.
Selv om du og barna har det moro nå er det aldri for tidlig å tenke på det store bildet og langsiktige mål dersom du vil at bevegelse skal bli en vane i livene deres. «Opplevelsene du har som barn kan enten få deg til å elske trening, eller hate det, potensielt for alltid», sier Nike Master Trainer Brian Nunez. «Som forelder er det viktig å skape så mange positive opplevelser for barna dine som du kan mens de er små, før gymtimer, fritidsaktiviteter og konkurranser – og livet generelt – blir mer seriøst.»
Én måte å gjøre det på er å forkle trening som lek, men du må kanskje grave dypere for å legge grunnmuren for en sunn, livslang relasjon til aktivitet. Her er hvordan du gjør det.
01. Vær et godt eksempel
Det virker kanskje ikke alltid som om barna dine hører deg, men de lytter alltid. «Hver gang du snakker om aktivitet, selv om det bare er om din egen trening, har du muligheten til å gjøre barna dine entusiastiske eller demotiverte for trening», sier Diana Cutaia, grunnlegger av Coaching Peace Consulting, som jobber med Nikes Social and Community Impact-team.
Hver gang du gjør deg klar for, eller kommer tilbake fra trening, bruk et språk som setter fysisk aktivitet i et lystig og godt lys, sier Cutaia. I stedet for å si ting som, «Mamma må trene i dag» eller «Pappa er utslitt etter løpeturen sin», kan du for eksempel prøve «Mamma gleder seg til å trene i dag» eller «Pappas muskler jobbet veldig hardt, er han ikke sterk?». Jo mer barna dine ser deg drive med aktivitet, og hører hvor mye du liker det, desto mer vil de forbinde bevegelse med god stemning, bekrefter Nunez.
02. Gjør dem klare for suksess
Selv om de mener godt kan foreldre noen ganger sette for mye fokus på å motivere barna til bevegelse på bekostning av å lære dem hvordan de skal bevege seg, sier Cutaia. «Du bør selvsagt oppmuntre dem når de gjør aktiviteter, men først må du instruere dem slik at de faktisk kan gjøre det du ber dem om», sier hun. Uten den forståelsen og kompetansen risikerer du at de blir frustrerte, og at de potensielt gir opp.
Oppmuntrende ord fungerer mye bedre når barna føler seg selvsikre nok til å faktisk høre dem.
Neste gang du gjennomgår en aktiv lek eller en treningsøkt, sett av noen minutter til å forklare og demonstrere hva du vil at de skal gjøre, sier Cutaia. Du kan også be dem om å herme etter deg, eller å få dem til å herme etter et dyr som de kan se for seg stå i den stillingen eller gjøre den bevegelsen du beskriver, legger Nunez til. Uansett, sørg for at de forstår øvelsen så godt de kan før du går inn i heiagjeng-modus. Oppmuntrende ord fungerer mye bedre når barna føler seg selvsikre nok til å faktisk høre dem.
03. Belønne prosessen, ikke resultatet.
Du har forhåpentligvis nå lært deg at fokus på fremgang over perfeksjon, og feiring av de små seirene, er det som gjør at du stadig vil ha mer når det kommer til din egen trening. Barna dine er ikke noe annerledes når det kommer til aktivitet. De vil også ha gullstjernen, men Cutaia sier det er opp til deg å dele den ut på det mest støttende tidspunktet: når de anstrenger seg.
Si ting som: «Jeg ser at du har blitt så mye flinkere på de armhevingene. De er tøffe, men du er tøffere.»
Kanskje barnet ditt sliter med å få til en skalert armheving. I stedet for å la dem bestemme seg for at de ikke får det til kan du be dem senke kroppen ned til bakken, og så stoppe. Si: «Se, du gjorde den første halvdelen av en armheving!». Neste gang ber du dem prøve den andre halvdelen, og etter hvert begge delene sammen. Berøm forbedringen deres på veien dit, sier Cutaia. Du kan også skrive en fremgangsdagbok med dem, der de kan skrive ned prestasjonene sine fra uke til uke. «Det er viktig å anerkjenne den innsatsen de gjør, og å gjøre at de føler seg stolte», forklarer hun. Si ting som: «Jeg ser at du har blitt så mye flinkere på de armhevingene. De er tøffe, men du er tøffere.»
Til syvende og sist er det de samme tingene som gjorde at du fant treningsgleden som vil gjøre at barna dine gjør det også. Gi dem de riktige verktøyene – inspirasjon, instruksjon og anerkjennelse – så kommer de så mye nærmere sin egen livslange treningsglede.
Kanskje barnet ditt sliter med å få til en skalert armheving. I stedet for å la dem bestemme seg for at de ikke får det til kan du be dem senke kroppen ned til bakken, og så stoppe. Si: «Se, du gjorde den første halvdelen av en armheving!». Neste gang ber du dem prøve den andre halvdelen, og etter hvert begge delene sammen. Berøm forbedringen deres på veien dit, sier Cutaia. Du kan også skrive en fremgangsdagbok med dem, der de kan skrive ned prestasjonene sine fra uke til uke. «Det er viktig å anerkjenne den innsatsen de gjør, og å gjøre at de føler seg stolte», forklarer hun. Si ting som: «Jeg ser at du har blitt så mye flinkere på de armhevingene. De er tøffe, men du er tøffere.»
Til syvende og sist er det de samme tingene som gjorde at du fant treningsgleden som vil gjøre at barna dine gjør det også. Gi dem de riktige verktøyene – inspirasjon, instruksjon og anerkjennelse – så kommer de så mye nærmere sin egen livslange treningsglede.