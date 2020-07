Hjelp barna med å bli forelsket i bevegelse

01. Vær et godt eksempel



Det virker kanskje ikke alltid som om barna dine hører deg, men de lytter alltid. «Hver gang du snakker om aktivitet, selv om det bare er om din egen trening, har du muligheten til å gjøre barna dine entusiastiske eller demotiverte for trening», sier Diana Cutaia, grunnlegger av Coaching Peace Consulting, som jobber med Nikes Social and Community Impact-team.



Hver gang du gjør deg klar for, eller kommer tilbake fra trening, bruk et språk som setter fysisk aktivitet i et lystig og godt lys, sier Cutaia. I stedet for å si ting som, «Mamma må trene i dag» eller «Pappa er utslitt etter løpeturen sin», kan du for eksempel prøve «Mamma gleder seg til å trene i dag» eller «Pappas muskler jobbet veldig hardt, er han ikke sterk?». Jo mer barna dine ser deg drive med aktivitet, og hører hvor mye du liker det, desto mer vil de forbinde bevegelse med god stemning, bekrefter Nunez.



02. Gjør dem klare for suksess



Selv om de mener godt kan foreldre noen ganger sette for mye fokus på å motivere barna til bevegelse på bekostning av å lære dem hvordan de skal bevege seg, sier Cutaia. «Du bør selvsagt oppmuntre dem når de gjør aktiviteter, men først må du instruere dem slik at de faktisk kan gjøre det du ber dem om», sier hun. Uten den forståelsen og kompetansen risikerer du at de blir frustrerte, og at de potensielt gir opp.