HIT for å maksimere tid og resultater

Så hvordan ser denne fantastiske treningen ut? HIT står for High Intensity Training, og betyr at du gir maksimal innsats i et kort tidsrom, hviler og så gjenta flere ganger. Dette lar deg kontinuerlig øke hjertefrekvensen og nå din maksimale treningssone. I stedet for å trene lenge i jevnt tempo, som for eksempel en joggetur, er HIT å veksle mellom å gi alt og hvile over en kortere tidsperiode.

Du har sannsynligvis allerede gjenomført noen HIT i form av Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) og Dropsets. Dette er morsomme og effektive arbeidssett som får pulsen opp – og raskt! Øvelsene for å oppnå seksjoner med maks innsats som jeg bruker oftest i treningsøktene mine, er burpees, mountain climbers, tuck jumps og armhevinger. HIT-treninger inkluderer vanligvis øvelser som engasjerer hele kroppen, og som utfordrer styrke, spenst og kondisjon på samme tid.