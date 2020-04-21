HIT for å maksimere tid og resultater

Hvorfor HIT: Maksimere tid og resultater
Veiledning og ernæring
av Kirsty Godso
Slik forbedrer du kondisjon og styrke, og forbrenner fett – raskt.
Det er en grunn til at HIT er en integrert del av treningsprogrammeringen min: det gir store resultater på kort tid. Ikke bare er det effektivt, men du kan gjøre en HIT-trening hvor som helst, uten behov for utstyr.
Å legge HIT inn i rutinen din to ganger i uken er nok til å oppnå resultater, og beskytter deg mot å bli utbrent. Det kan gi etterforbrenning som får deg til å brenne kalorier i timevis etter trening. HIT er en flott måte å forbedre kondisjon og styrke, øke muskelmassen og forbrenne fett.
«Å legge HIT inn i rutinen din to ganger i uken er nok til å oppnå resultater, og beskytter deg mot å bli utbrent.»
Kristy Godso
Så hvordan ser denne fantastiske treningen ut? HIT står for High Intensity Training, og betyr at du gir maksimal innsats i et kort tidsrom, hviler og så gjenta flere ganger. Dette lar deg kontinuerlig øke hjertefrekvensen og nå din maksimale treningssone. I stedet for å trene lenge i jevnt tempo, som for eksempel en joggetur, er HIT å veksle mellom å gi alt og hvile over en kortere tidsperiode.
Du har sannsynligvis allerede gjenomført noen HIT i form av Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) og Dropsets. Dette er morsomme og effektive arbeidssett som får pulsen opp – og raskt! Øvelsene for å oppnå seksjoner med maks innsats som jeg bruker oftest i treningsøktene mine, er burpees, mountain climbers, tuck jumps og armhevinger. HIT-treninger inkluderer vanligvis øvelser som engasjerer hele kroppen, og som utfordrer styrke, spenst og kondisjon på samme tid.
«Jeg elsker HIT-treninger fordi jeg føler meg så fri når jeg er helt andpusten.»
Kristy Godso
Jeg elsker HIT-treninger fordi jeg føler meg så fri når jeg er helt andpusten. Jeg vil presse meg selv til det maksimale, og se om jeg kontinuerlig kan forbedre meg. Det er også en morsom utfordring og en mulighet til å fortsette å utvikle meg selv. Så neste gang du føler deg andpusten i løpet av HIT-delen i en av treningsøktene mine, kan du tenke på alle fordelene du gir kroppen din. La oss trene! (med riktig treningsform, selvfølgelig.)