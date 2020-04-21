HIT for å maksimere tid og resultater

Det er en grunn til at HIT er en integrert del av treningsprogrammeringen min: det gir store resultater på kort tid. Ikke bare er det effektivt, men du kan gjøre en HIT-trening hvor som helst, uten behov for utstyr.

Å legge HIT inn i rutinen din to ganger i uken er nok til å oppnå resultater, og beskytter deg mot å bli utbrent. Det kan gi etterforbrenning som får deg til å brenne kalorier i timevis etter trening. HIT er en flott måte å forbedre kondisjon og styrke, øke muskelmassen og forbrenne fett.