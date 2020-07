Tre tips til morsom trening med barna

Ingen trenger å fortelle deg at for å få barn interessert i noe (som husarbeid, legetimer eller lange bilturer), så må det være morsomt. Trening er intet unntak. «Hvis du ikke legger opp fysisk aktivitet som en kilde til underholdning (til en viss grad), kan barna miste interessen», sier Karen Santesson, en leder ved Nikes Child Development Center, som driver Everybody Moves-programmet i henhold til Society of Health and Physical Educators’ Shape America. Vet du ikke hvor du skal starte? Prøv disse ideene for å gjøre det morsomt å bevege seg sammen.



01. Gjør det til en lek.

Den enkleste (og la oss være ærlige – den mest åpenbare) måten å gjøre trening mer underholdene på, er å gjøre det til et spill, fordi spill skjuler fysisk arbeid som lek. Enkle hagespill som har'n, rødt lys / grønt lys og fotball holder vanligvis på yngre barns interesse (i aldersgruppen 3 til 5 år), mens eldre barn og barn som snart er tenåringer, liker vanligvis hinderløyper, som er mer dynamisk for det relativt korte oppmerksomhetsspennet deres, sier Santesson. For å lage en egen hinderløype kan du sette opp fem eller seks «hindre» i hagen eller huset, som en haug med puter de må hoppe over, eller to trær de må gå som en krabbe mellom. Ta tiden og utfordre dem til å fullføre innen en viss tid, samtidig som du heier på dem hele veien.



02. Gi dem litt kontroll.

«Barn liker vanligvis å føle at de tar sine egne beslutninger, fordi det gir dem en følelse av kontroll», sier Santesson. Prøv å gi små barn (omtrent 3–6 år gamle) en jobb å gjøre. Si til barna at de er treningskameraten din, og at jobben deres er å følge etter så godt de kan på yogarutinen din, eller at de skal kaste en lett medisinball til deg når du tar situps. For eldre barn kan du la dem velge en treningsøkt eller lage sin egen for deg som dere skal gjøre sammen, der dere setter sammen fem eller seks øvelser som interesserer dem. «Det er spennende for barn å fortelle foreldrene sine hva de skal gjøre for én gangs skyld, og når de ser at du beveger deg og koser deg, er sjansen større for at de blir med», legger Santesson til. Hjelp dem med å finne nye rutiner og øvelser de kan prøve, ved å søke i «For the Whole Family»-samlingen eller «Learn the Basics of Training»-samlingen, som begge ligger i NTC-appen.