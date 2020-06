Gjør nettene dine mer effektive

Hvis du for eksempel må sende en e-post på jobb og du har hele natten å gjøre det på, kan du fort ende opp med å bruke hele kvelden for å få det gjort, med mange distraksjoner som å spille på telefonen eller se på TV.



Men, når du har en fast leggetid, vil du bli mye mer strategisk med hva du bruker tiden din til, og du vil se at du vil få gjort like mye på en begrenset tid i forhold til når du hadde hele natten.



Jeg anbefaler en sengetid senest klokken 22.00 eller 23.00. Tell timer bakover fra klokkeslettet når du må våkne. Sørg for at du er i stand til å sove – faktisk sover, ikke fremdeles pusser tennene eller slapper av – i minst seks timer hver natt.



Selvfølgelig kan du alltid sette leggetiden litt tidlig, og gjøre et unntak her eller der når livet kommer i veien, så lenge du vanligvis streber etter å holde den sengetiden du satte for deg selv.