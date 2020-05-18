Gjør nettene dine mer effektive
Veiledning og ernæring
av Joe Holder
Hvordan beskytte de dyrebare timene med søvn hver natt.
De fleste menneskers hverdag styres av noe som kalles Parkinsons lov. I utgangspunktet betyr det at den tiden du bruker på å gjøre arbeidet ditt utvides til å fylle tiden som er gitt til det.
Det betyr ofte at dagen din – enten det er jobben din, eller det du har på listen din over oppgaver – kan fortsette å vokse inn i kveldstimene, og før du vet ordet av det kommer du deg ikke i seng før mye senere enn du hadde planlagt. Spesielt blir det slik i perioder når grensen mellom arbeidstid og hvile blir uklar fordi du jobber hjemme.
Derfor anbefaler jeg å legge deg til faste tider. Det er vanskelig å ha en bestemt tid for når du begynner å gjøre deg klar til å gå til sengs. Men på den måten blir du ikke avsporet med å bruke tiden på å gjøre ting som er useriøse, eller du drar ut andre prosjekter.
«Å ha en fast sluttid på dagen gjør deg mye mer produktiv, strategisk og fokusert.»
Joe Holder
Hvis du for eksempel må sende en e-post på jobb og du har hele natten å gjøre det på, kan du fort ende opp med å bruke hele kvelden for å få det gjort, med mange distraksjoner som å spille på telefonen eller se på TV.
Men, når du har en fast leggetid, vil du bli mye mer strategisk med hva du bruker tiden din til, og du vil se at du vil få gjort like mye på en begrenset tid i forhold til når du hadde hele natten.
Jeg anbefaler en sengetid senest klokken 22.00 eller 23.00. Tell timer bakover fra klokkeslettet når du må våkne. Sørg for at du er i stand til å sove – faktisk sover, ikke fremdeles pusser tennene eller slapper av – i minst seks timer hver natt.
Selvfølgelig kan du alltid sette leggetiden litt tidlig, og gjøre et unntak her eller der når livet kommer i veien, så lenge du vanligvis streber etter å holde den sengetiden du satte for deg selv.
«Velg et tidspunkt for leggetid, og prøv å ligge i senga ved den tiden hver natt i en uke.»
Joe Holder
Du vil se at du vil bli mer strategisk med hvordan du bruker kveldene, og du vil være mer uthvilt når du starter dagene dine.