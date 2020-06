Et spørsmål som vil endre måten du spiser på

Det er dette teamet hos Precision Nutrition kaller for «kunsten å ta en pause». Et femsekunders øyeblikk som slår på bryteren i hodet ditt slik at du er tilstede og klar over kroppens tegn på sult, hvilket hjelper deg med å slutte å spise når du er tilfreds, ikke fullstendig stappmett. Det er viktig at vi bruker ordet «pause». «Vi sier ikke stopp», sier Scott-Dixon. «Du kan fortsette å spise hvis du vil; mat vil alltid være tilgjengelig. Men for å finne ut om du faktisk vil ha den, må du ta deg en pause.»



Hvis dette høres for forenklet ut, prøv det ut selv. Sett deg ned for å spise ved et bord, uten TV, telefon eller avis. Ta deg en bit, legg ned gaffelen, ta en pause: Tenk på hvorfor du spiser. «Dette er veldig utfordrende!», sier Scott-Dixon. «Men det kan fullstendig endre folks opplevelse med mat.»



Eliteutøvere bruker et lignende mønster av oppmerksomhet, sier St. Pierre. Se på en baseballspiller som trer ut av boksen, han trekker pusten, samler seg. Se på en fotballspiller som trekker pusten dypt rett før straffesparket. «Atleter gjør denne typen ting intuitivt hele tiden for å senke farten, for å ikke forhaste seg eller gjøre feil fordi man er på autopilot», sier han. «De mediterer ikke i ti minutter – det er ett åndedrag pust, og nullstill.» Denne samme tanken gjelder også når du spiser.



Du kan ta deg en pause midt i det du kanskje tenker er et feiltrinn også, sier Scott-Dixon. La oss si at du stresspiser en porsjon med pommes frites, men du husker å stoppe opp og puste. Du innser, jeg er ikke sulten en gang. Jeg vil ikke spise dette i det hele tatt. «Ikke gjør øyeblikket til en katastrofe», sier Scott-Dixon. «Tenk heller, ‘Yess! jeg tok meg selv i det.’ Feire det øyeblikket, og lagre erkjennelsen slik at du er forberedt neste gang du er stresset og ser etter mat.»