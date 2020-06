Den enkleste måten å spise sunnere på

Det kan bety at det første lille skrittet fremover bare er å inkludere en grønnsak i ett måltid om dagen. Når du begynner å føle at du får til dette, så kan det neste lille skrittet være å tenke på en usunn vane du har (f.eks. å spise godteri) og kutte litt ned på den vanen (hvis du spiser godteri tre ganger i uken, prøv å kutte til to ganger i uken). Når du er komfortabel med begge disse skrittene, går du løs på den neste lille justeringen. Så tar du én til, og én til. Poenget er at du forholder deg til kontinuumet – og hele tiden beveger deg fremover.



Du må også vite at du kommer til å rote det til. Og det er ok. «Du får uendelig mange liv i dette TV-spillet, så hvis du mislykkes i dag, møter du opp i morgen og prøver igjen», sier Scott-Dixon. I stedet for å straffe deg selv og å være besatt over et feiltrinn i kostholdet, oppfordrer St. Pierre til å tenke på hvordan du kan reagere annerledes neste gang: «Bruk feiltrinn som feedback, ikke som nederlag».



Og ikke glem å merke deg hva som gikk bra, sier Scott-Dixon. «Folk fokuserer alt for ofte på det som gikk galt – selv om kanskje 80 prosent gikk bra! Bruk de suksessene som en mal for et mønster», sier hun. Slik vil du klare flere seiere.



Gjør det til en vane: Følg rammeverket over og gjør en liten, positiv endring i kostholdet ditt – slik som å inkludere en grønnsak med et måltid – og forankre den adferden til en vane du allerede har, slik som å tenke på hva du skal ha til lunsj. Så, neste gang du tenker, «Hva skal jeg ha til lunsj?», følg det opp med «Jeg skal ha med en grønnsak.» Og så, når du faktisk inkluderer grønnsaken i måltidet ditt, ikke glem å gratulere deg selv – dette vil hjelpe deg med å forsterke vanen.