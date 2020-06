Endre måten du snakker til deg selv på

«Se for deg at du kun snakker negativt til deg selv etter en dårlig kamp eller en skuffende prestasjon, slik at du havner i en spiral av skam, kritikk og selvhat», sier hun. Det samme gjelder når du faller av vogna på andre måter, som når du går glipp av en treningsøkt, eller du spiser noe du angrer på. Hvis du sier til deg selv at du er håpløs, og at du aldri kommer til å lykkes, så er det ikke spesielt motiverende å skulle komme seg i gang igjen. Hvis du snakker negativt til deg selv, vil du føle deg så dårlig at du ikke har lyst til å prøve igjen, så det ender opp med å dytte deg lenger bort fra målene dine.



Gjennom forskningen sin har Duckworth funnet en todelt strategi for positiv egensamtale som får deg tilbake på rett kurs. Den første delen er oppmerksom aksept: Uten å dømme eller klandre – bare anerkjenn det som var utilstrekkelig, for eksempel at du forsov deg til gårsdagens treningsøkt. Den andre delen er medfølelse med deg selv. «Tenk på hva moren din, bestevennen din, eller en annen person som er glad i deg ville sagt om feiltrinnet ditt», foreslår Duckworth. Deres dialog ville vært «medfølende, kjærlig, positiv og forståelsesfull», selv om de ikke ville latt deg «slippe unna». Denne delen burde også inkludere «hva du kan lære av det, og hvordan du planlegger å gjøre det bedre neste gang.» Prøv å si det til deg selv. I praksis kan det for eksempel bli: «Jeg er skuffet over at jeg hoppet over treningen i går, men det var bare én gang, og jeg har vært flink til å jobbe mot målene mine. I morgen skal jeg sette alarmen til ti minutter tidligere, slik at jeg rekker treningen selv om jeg slumrer én gang.» Dét er en viljesterk person som raskt kommer seg tilbake på rett spor.