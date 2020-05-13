Endre måten du snakker til deg selv på

Øk viljestyrken din ved å snakke med deg selv
Veiledning og ernæring
av Nike Training
Hvordan bli din egen viktigste allierte.
Nei da, det er ikke bare deg: Alle snakker til seg selv, altså vi sier ting om oss selv inne i hodet vårt. Det er kjempeviktig å perfeksjonere det den lille stemmen sier, fordi «den riktige måten å snakke til seg selv på kan bygge selvtillit, mens feil måte kan ødelegge den,» sier Angela Duckworth, professor ved universitetet i Pennsylvania, og forfatter av «Grit: The Power and Passion of Perseverance». Her får du vite mer om hvordan det å jobbe med måten du snakker til deg selv på, kan øke viljestyrken din, slik at du kan yte mer i alle typer utfordringer.
«Både de som presterer bra, og de som presterer dårlig har en løpende, indre dialog – forskjellen er hva de bruker den til å si.»
Angela Duckworth
«Se for deg at du kun snakker negativt til deg selv etter en dårlig kamp eller en skuffende prestasjon, slik at du havner i en spiral av skam, kritikk og selvhat», sier hun. Det samme gjelder når du faller av vogna på andre måter, som når du går glipp av en treningsøkt, eller du spiser noe du angrer på. Hvis du sier til deg selv at du er håpløs, og at du aldri kommer til å lykkes, så er det ikke spesielt motiverende å skulle komme seg i gang igjen. Hvis du snakker negativt til deg selv, vil du føle deg så dårlig at du ikke har lyst til å prøve igjen, så det ender opp med å dytte deg lenger bort fra målene dine.
Gjennom forskningen sin har Duckworth funnet en todelt strategi for positiv egensamtale som får deg tilbake på rett kurs. Den første delen er oppmerksom aksept: Uten å dømme eller klandre – bare anerkjenn det som var utilstrekkelig, for eksempel at du forsov deg til gårsdagens treningsøkt. Den andre delen er medfølelse med deg selv. «Tenk på hva moren din, bestevennen din, eller en annen person som er glad i deg ville sagt om feiltrinnet ditt», foreslår Duckworth. Deres dialog ville vært «medfølende, kjærlig, positiv og forståelsesfull», selv om de ikke ville latt deg «slippe unna». Denne delen burde også inkludere «hva du kan lære av det, og hvordan du planlegger å gjøre det bedre neste gang.» Prøv å si det til deg selv. I praksis kan det for eksempel bli: «Jeg er skuffet over at jeg hoppet over treningen i går, men det var bare én gang, og jeg har vært flink til å jobbe mot målene mine. I morgen skal jeg sette alarmen til ti minutter tidligere, slik at jeg rekker treningen selv om jeg slumrer én gang.» Dét er en viljesterk person som raskt kommer seg tilbake på rett spor.
Selv profesjonelle atleter, som langdistanseløper Shalane Flanagan, som vant New York City Marathon i 2017 og tok sølv i OL i 2008, tar seg selv i å havne i spiralen av negativ egensamtale av og til. Under ulidelige treningsløp, når hun er sliten og kroppen hennes verker, hører Flanagan noen ganger at egensamtalen hennes sklir over i negativitet: «Jeg er ikke god nok, jeg har ikke nok talent, jeg jobber ikke hardt nok», innrømmer hun. Men fordi hun er bevisst på egensamtalen sin, så går alarmen, og hun kan ta en bevisst avgjørelse om å endre dialogen inne i hodet sitt.
«Jeg ser på sinnet mitt som en muskel som må trenes.»
Shalane Flanagan
«Det kommer ikke naturlig for meg, men det er da jeg velger å være optimistisk», sier hun. «Jeg sier til meg selv, Shalane, dette er øyeblikket når du skal jobbe hardere og omfavne smerten i treningen. Det som skiller klinten fra hveten, selv med eliteutøvere, er tankemønsteret deres, og psykologien i hvordan de håndterer motgang. Jeg ser på sinnet mitt som en muskel som må trenes.»
Å endre på hvordan du snakker til deg selv er ikke en bryter som kan slås på over natten. Det er en vedvarende prosess som blir litt raskere og litt mer naturlig hver gang du øver. Innen kort tid vil du ha tøylet kraften i den indre heiagjenglederen din, og du kommer til å se hvordan det hjelper deg med å angripe nye utfordringer.
Vi utfordrer deg til å heve nivået på egensamtalen din slik at den hjelper deg fremover. Vurder denne mikroendringen for å legge til et positivt mantra i den neste treningsøkten din.
Gjør det til en vane: Den vanskeligste delen av en treningsøkt er ofte bare det å dukke opp. Så rett før du begynner NTC-økten din, prøv å si et positivt egensamtale-mantra høyt, slik som, «jeg har allerede fullført den vanskeligste delen.» Det kan bidra til å bygge selvtillit, til å gi deg mer kraft i øyeblikket, og til å hjelpe deg med å avslutte på topp.