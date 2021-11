Slik finner du de beste skoene for regn

Kjenn din løype

Selv om du er en terrengløper, trenger ikke en regnværsdag å forstyrre rutinen din. Men det er viktig å gjøre justeringer, spesielt med skoene og ruten, for å garantere din sikkerhet.

Regn gjør bakken glatt og reduserer sikt. Steiner og glatte overflater blir spesielt glatte når det regner, og kan øke risikoen for skade. Velg sko som har grep og ankelstøtte for å stabilisere deg hvis du mister fotfestet.

Og respekter alltid stisperringer. De er satt opp av eksperter som bryr seg om din sikkerhet og beskytter miljøet mot erosjon. Det kan være flom eller andre farer som ikke er åpenbare ved første øyekast. Hvis den vanlige løypen din er stengt, prøv en veirute du kanskje har kjørt i bil, og kjenner på den måten.

Sikten er dårligere i regnet, så hold deg til løperuter du har brukt før for å unngå å gå deg vill. Det er ikke ideellt å prøve en helt ny vei i tordenvær. Bruk klær og joggesko som inneholder reflekterende detaljer for å holde deg synlig for andre løpere og biler.

Bruk løpeklær designet for regn

Løpeskoene dine er ikke det eneste du bør vurdere. Få beskyttelse mot elementene ved å velge klær designet for våte forhold.

Det er vanlig å kle seg for mye når man løper i regnet. Men å bruke flere lag vil ikke holde deg tørrere. Du trenger klær med regnbestandig teknologi. Dessuten betyr ikke regnet nødvendigvis at det er kaldt. Så minimer risikoen for overoppheting ved å bruke lette, vanntette lag.

Nike løpetøy for regn er laget av pustende materialer for å gi lufting, samtidig som du holder deg tørr med vanntett og vindtett teknologi.

Bruk sokker som holder føttene kjølige og tørre. Nike-sokker med Dri-FIT-teknologi har strategisk plassert netting for å transportere bort svette og fuktighet, samtidig som det gir ventilasjon. Disse sokkene har støttepaneler under fotbuen og forsterket hæl og tå for å forbedre støtte og slitestyrke under våte forhold.