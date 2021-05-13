Trained-podkast: Møt enhver utfordring med Chandler Smith
Veiledning
Crosstrening-stjernen viser hvordan han forandrer seg selv og sporten sin til det bedre.
«Trained» er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Crosstrening-stjernen Chandler Smith har tilsynelatende alt: Musklene og mentaliteten til å utfordre seg selv, og moralen til å utfordre status quo ved å stå opp for likhet i sporten hans. Men det betyr ikke at den tidligere amerikanske soldaten (fra i år) ikke har svakheter som oss andre. I denne episoden av «Trained» sparker crosstreningens høyest rangerte svarte atlet i gang sesong åtte sammen med Ryan Flaherty, Senior Director of Performance i Nike. Han avslører hurtigmaten han liker best, hemmeligheten hans for å holde seg rolig under press, og rådet hans for å realisere potensialet vårt innen sport – og i livet.
«Øyeblikket der jeg blir tilfreds,
er øyeblikket jeg har sluttet å vokse,
så jeg kan aldri la det skje.»
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Flaherty på trained@nike.com, så ser han hva han kan gjøre.