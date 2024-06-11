I episode tre av serien var vi så heldige at vi kunne ta imot de verdenskjente sportsstjernene olympier Alyssa Conley og vinner av US Open og French Open i rullestoltennis Kgothatso Montjane. Vi hadde solide og motiverende samtaler om hvordan det å være urokkelig er en daglig praksis som handler om å bevege seg mot autentisitet gjennom små handlinger, og hvordan mental helse er like viktig som fysisk helse og at det ikke finnes noen grenser for hvordan man kan oppnå storhet i verden.



I oktober ble pridemåneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg for å feire pride i Sør-Afrika.



Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg arrangerte vi en spesiell serie med podkastsamtaler i samarbeid med Cnr Juta & De Beer ledet av Lwazi Madonsela og Ayabonga.