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Sist oppdatert: 11. juni 2024
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Ingen pride, ingen idrett

Vær urokkelig

I episode tre av serien var vi så heldige at vi kunne ta imot de verdenskjente sportsstjernene olympier Alyssa Conley og vinner av US Open og French Open i rullestoltennis Kgothatso Montjane. Vi hadde solide og motiverende samtaler om hvordan det å være urokkelig er en daglig praksis som handler om å bevege seg mot autentisitet gjennom små handlinger, og hvordan mental helse er like viktig som fysisk helse og at det ikke finnes noen grenser for hvordan man kan oppnå storhet i verden.

I oktober ble pridemåneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg for å feire pride i Sør-Afrika.

Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg arrangerte vi en spesiell serie med podkastsamtaler i samarbeid med Cnr Juta & De Beer ledet av Lwazi Madonsela og Ayabonga.

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Be True-podkast: Alyssa Conley og Kgothatso Montjane, Radikal egenpleie

Ingen pride, ingen idrett

Radikal egenpleie

Be True-podkast: Alyssa Conley og Kgothatso Montjane, Hva autentisitet betyr

Ingen pride, ingen idrett

Hva autentisitet betyr

Be True-podkast: Alyssa Conley og Kgothatso Montjane, Radikal egenpleie

Ingen pride, ingen idrett

Radikal egenpleie

Be True-podkast: Alyssa Conley og Kgothatso Montjane, Hva autentisitet betyr

Ingen pride, ingen idrett

Hva autentisitet betyr

Opprinnelig publisert: 11. juni 2024