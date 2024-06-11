Ingen pride, ingen idrett
Radikal egenpleie
Se den karismatiske LGBTQIA+-aktivisten Thami Dish fortelle om hva som skal til for å være inkluderende, hvordan han bryter barrierer på uventede steder ved å være sårbar, og hvor viktig det er med radikal egenpleie når oppdraget er å være oppløftene og skape en plattform for et helt fellesskap.
I episode to av serien kommer vertene nærmere inn på handlinger og ikke bare ord med den skeive aktivisten Thami Dish når han snakker om hva det betyr å utdanne og lære av unge i dag, hvordan motstand mot status quo plantes i ungdommen og skaper de mulighetene verden så desperat trenger.
Se episoden nå, og ta for deg av deres synspunkter, opplevelser og tanker om hva det betyr å skape Pride på nytt her.
I oktober ble Pride-måneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg for å feire Pride i Sør-Afrika.
Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg arrangerte vi en spesialutgave av en podkastsamtale i samarbeid med Cnr Juta & De Beer ledet av Lwazi Madonsela og Ayabonga.