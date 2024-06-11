I episode to av serien kommer vertene nærmere inn på handlinger og ikke bare ord med den skeive aktivisten Thami Dish når han snakker om hva det betyr å utdanne og lære av unge i dag, hvordan motstand mot status quo plantes i ungdommen og skaper de mulighetene verden så desperat trenger.



Se episoden nå, og ta for deg av deres synspunkter, opplevelser og tanker om hva det betyr å skape Pride på nytt her.



I oktober ble Pride-måneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg for å feire Pride i Sør-Afrika.



Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg arrangerte vi en spesialutgave av en podkastsamtale i samarbeid med Cnr Juta & De Beer ledet av Lwazi Madonsela og Ayabonga.