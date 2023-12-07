Det å være en banebrytende kunstner betyr at du må være tro mot deg selv og balansere eget velvære med egne mål. Se den unge sørafrikanske kunstneren Haneem Christian i samtale om hva som skal til for å vokse, men aller viktigst, hva som skal til for å være tro mot seg selv i møte med oppfordringer til å forme seg etter verdens forventninger.



I første episode av serien snakker vertene med den unge sørafrikanske kunstneren Haneem Christian om hva som skal til for å vokse, men aller viktigst, hva som skal til for å være tro mot seg selv i møte med oppfordringer til å forme seg etter verdens forventninger.



Se episoden nå, og ta for deg av deres synspunkter, opplevelser og tanker om hva det betyr å tenke pride på nytt her.



I oktober ble pridemåneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg.



Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg var det også en spesialutgave av en podkastserie med samtaler i samarbeid med Cnr Juta & De Beer, med vertene Lwazi Madonsela og Ayabonga.