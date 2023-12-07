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Sist oppdatert: 11. juni 2024
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Ingen pride, ingen idrett

Hva autentisitet betyr

Det å være en banebrytende kunstner betyr at du må være tro mot deg selv og balansere eget velvære med egne mål. Se den unge sørafrikanske kunstneren Haneem Christian i samtale om hva som skal til for å vokse, men aller viktigst, hva som skal til for å være tro mot seg selv i møte med oppfordringer til å forme seg etter verdens forventninger.

I første episode av serien snakker vertene med den unge sørafrikanske kunstneren Haneem Christian om hva som skal til for å vokse, men aller viktigst, hva som skal til for å være tro mot seg selv i møte med oppfordringer til å forme seg etter verdens forventninger.

Se episoden nå, og ta for deg av deres synspunkter, opplevelser og tanker om hva det betyr å tenke pride på nytt her.

I oktober ble pridemåneden feiret i Johannesburg i Sør-Afrika, og Nike arrangerte en Be True – In Motion-begivenhetshelg.

Opplevelsen inkluderte forskjellige velværeleker og aktiviteter relatert til holistisk trening. I tillegg var det også en spesialutgave av en podkastserie med samtaler i samarbeid med Cnr Juta & De Beer, med vertene Lwazi Madonsela og Ayabonga.

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Be True - In Motion: En podkast med Haneem Christian, Radikal egenpleie

Ingen pride, ingen idrett

Radikal egenpleie

Be True - In Motion: En podkast med Haneem Christian, Vær urokkelig

Ingen pride, ingen idrett

Vær urokkelig

Opprinnelig publisert: 7. desember 2023