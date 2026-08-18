Tienerkleding: klaar voor sport en dagelijkse activiteiten
Van gymdagen tot weekendplannen: onze tienerkleding helpt oudere kinderen klaar te zijn voor elke activiteit. We hebben kleding die warming-ups, cooling-downs en alles daartussen aankan. Met comfortabele laagjes, zachte materialen en pasvormen waarin ze vrij kunnen bewegen.
We hebben ook kleding voor tieners met Nike Dri-FIT technologie. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid voor snellere verdamping, zodat ze fris en comfortabel blijven. Als het weer omslaat, zijn ze met waterafstotende afwerkingen beschermd tegen lichte regen. Of ga juist voor uv-bescherming, zodat ze extra bedekking hebben tijdens buitenactiviteiten. Kleding met Nike Tech Fleece zorgt voor warmte zonder dik of zwaar aan te voelen. Club Fleece en French Terry voelen glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant, waardoor ze ideaal zijn voor dagelijks gebruik.
Bij Nike weten we dat tienerkleding moet meebewegen met plannen die op het laatste moment nog kunnen veranderen. Daarom hebben we regular fits voor een klassieke look, oversized fits die extra ruim vallen, slim fits voor het makkelijk dragen van kleding in laagjes en geweven items voor een slijtvast resultaat. Cargobroeken, joggingbroeken met een open zoom en korte trainingsbroeken geven genoeg bewegingsvrijheid om te stretchen, sprinten en ontspannen. Kies voor hoodies met een volledige rits en trainingsjacks om bij temperatuurwisselingen snel te kunnen schakelen. Zoek je kleding die verder gaat dan sport? Combineer dan performancekleding met lifestyle-essentials voor school, reizen en ontspanning. Zoals ademende materialen, zakken waarin ze hun spullen veilig kunnen opbergen, geribde boorden en verstelbare taillebanden.
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor onze juniorkleding met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.