Kleding voor tieners

(733)
Nike Miler
Nike Miler Repel hardloopjack voor kids
Bestseller
Nike Miler
Repel hardloopjack voor kids
€ 54,99
Nike Mavn
Nike Mavn Legging met hoge taille voor meisjes
Nike Mavn
Legging met hoge taille voor meisjes
€ 74,99
Nike Mavn
Nike Mavn Dri-FIT geribde top met lange mouwen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Mavn
Dri-FIT geribde top met lange mouwen voor meisjes
€ 44,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak voor kids
€ 59,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
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Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Broek met open zoom voor meisjes
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Nike Sportswear Studio Fleece
Broek met open zoom voor meisjes
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT geweven shorts voor jongens
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT geweven shorts voor jongens
€ 22,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
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Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nederland 2026 Stadium Uit
Nederland 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT replica voetbalshorts voor kids
Uitverkocht
Nederland 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replica voetbalshorts voor kids
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Skort voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Skort voor meisjes
€ 44,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT tanktop voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Dri-FIT tanktop voor meisjes
€ 27,99
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Nike Swim Effortless Essential
Nike Swim Effortless Essential Driehoekige bikiniset voor meisjes
Nike Swim Effortless Essential
Driehoekige bikiniset voor meisjes
€ 44,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Net binnen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 17,99
FC Barcelona
FC Barcelona Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona
Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
€ 64,99
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker Essential
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 27,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 39,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Bestseller
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Net binnen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Frans elftal 2026 Stadium Uit
Frans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 39,99
Nike Swim Split Logo Lap
Nike Swim Split Logo Lap Volley shorts voor jongens (10 cm)
Nike Swim Split Logo Lap
Volley shorts voor jongens (10 cm)
€ 34,99
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
Nederland Strike
Nederland Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nederland Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
FC Barcelona Academy Pro
FC Barcelona Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
€ 47,99
Nike Swim Breaker Essential
Nike Swim Breaker Essential Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker Essential
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 27,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Customize
Bestseller
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 39,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe replicavoetbalshorts met Dri-FIT voor kids
€ 42,99
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Brazilië 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Bestseller
Brazilië 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
FC Barcelona Strike Uit
FC Barcelona Strike Uit Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
Bestseller
FC Barcelona Strike Uit
Kobe Dri-FIT knit pre-match voetbaltrainingstop voor kids
€ 69,99
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nederlands elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
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Bestseller
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor kids
€ 139,99
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Engels elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Bestseller
Engels elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
Customize
Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Net binnen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Derde
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Frans elftal 2026 Stadium Uit
Frans elftal 2026 Stadium Uit Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Uit
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje voor jongens (10 cm)
€ 39,99
Nike Swim Split Logo Lap
Nike Swim Split Logo Lap Volley shorts voor jongens (10 cm)
Nike Swim Split Logo Lap
Volley shorts voor jongens (10 cm)
€ 34,99
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor kids
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor kids
€ 84,99
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA-jersey voor jongens
€ 84,99
Nederland Strike
Nederland Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Nederland Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
FC Barcelona Academy Pro
FC Barcelona Academy Pro Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 79,99
Nike Swim Breaker
Nike Swim Breaker Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swim Breaker
Volleyshorts met binnenbroekje en golvende textuur voor jongens (18 cm)
€ 47,99

Tienerkleding: klaar voor sport en dagelijkse activiteiten

Van gymdagen tot weekendplannen: onze tienerkleding helpt oudere kinderen klaar te zijn voor elke activiteit. We hebben kleding die warming-ups, cooling-downs en alles daartussen aankan. Met comfortabele laagjes, zachte materialen en pasvormen waarin ze vrij kunnen bewegen.


We hebben ook kleding voor tieners met Nike Dri-FIT technologie. Dit populaire materiaal voert vocht af van de huid voor snellere verdamping, zodat ze fris en comfortabel blijven. Als het weer omslaat, zijn ze met waterafstotende afwerkingen beschermd tegen lichte regen. Of ga juist voor uv-bescherming, zodat ze extra bedekking hebben tijdens buitenactiviteiten. Kleding met Nike Tech Fleece zorgt voor warmte zonder dik of zwaar aan te voelen. Club Fleece en French Terry voelen glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant, waardoor ze ideaal zijn voor dagelijks gebruik.


Bij Nike weten we dat tienerkleding moet meebewegen met plannen die op het laatste moment nog kunnen veranderen. Daarom hebben we regular fits voor een klassieke look, oversized fits die extra ruim vallen, slim fits voor het makkelijk dragen van kleding in laagjes en geweven items voor een slijtvast resultaat. Cargobroeken, joggingbroeken met een open zoom en korte trainingsbroeken geven genoeg bewegingsvrijheid om te stretchen, sprinten en ontspannen. Kies voor hoodies met een volledige rits en trainingsjacks om bij temperatuurwisselingen snel te kunnen schakelen. Zoek je kleding die verder gaat dan sport? Combineer dan performancekleding met lifestyle-essentials voor school, reizen en ontspanning. Zoals ademende materialen, zakken waarin ze hun spullen veilig kunnen opbergen, geribde boorden en verstelbare taillebanden.


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor onze juniorkleding met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.