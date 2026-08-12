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Kids (7–15 jaar) Kids Shorts

Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (13 cm)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts
Bestseller
Nike Pro
Meisjesshorts
€ 27,99
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT geweven shorts voor jongens
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT geweven shorts voor jongens
€ 22,99
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT basketbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor kids
€ 24,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor meisjes (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor meisjes (10 cm)
€ 19,99
Nike Pro Leak Protection: Period
Nike Pro Leak Protection: Period Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro Leak Protection: Period
Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (8 cm)
€ 34,99
Nike Miler
Nike Miler DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
+6
Bestseller
Nike Miler
DRI-FIT trainingsshorts voor jongens
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fleeceshorts voor jongens
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fleeceshorts voor jongens
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT meisjesshorts (ruimere maten)
€ 27,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
Bestseller
Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
+2
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 19,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Knit shorts voor kids (15 cm)
Nike Sportswear Club
Knit shorts voor kids (15 cm)
€ 29,99
Nike One
Nike One Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Geweven trainingsshorts met hoge taille voor meisjes
€ 27,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts van sweatstof voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts van sweatstof voor kids
€ 29,99
Nike Challenger
Nike Challenger Geweven jongensshorts
Gerecyclede materialen
Nike Challenger
Geweven jongensshorts
€ 29,99
Jordan
Jordan Diamond sportshorts met Dri-FIT voor kids
Net binnen
Jordan
Diamond sportshorts met Dri-FIT voor kids
€ 37,99
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Kindershorts
Gerecyclede materialen
Nike Multi Refresh
Kindershorts
€ 27,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jongensshorts
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Jongensshorts
€ 59,99
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Jordan
Jordan Diamond geweven shorts met Dri-FIT voor kids
Net binnen
Jordan
Diamond geweven shorts met Dri-FIT voor kids
€ 44,99