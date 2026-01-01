Petten voor dames: functie ontmoet stijl
Waarom een damespet van Nike onmisbaar is voor je work-out? Omdat ze niet alleen praktisch zijn, maar ook stijlvol. Onze damespetten zijn ontworpen om je droog te houden als het regent en te beschermen als de zon schijnt. Zo ondersteunt de pet je in alle weersomstandigheden. Bij Nike hebben we een model voor elke sporter, van casual truckerpetten tot coole snapbacks met opvallende logo's. De petten voor dames zijn verkrijgbaar in verschillende neutrale tinten of juist in felle kleuren, zodat je ze makkelijk combineert met je favoriete sportkleding. Elke pet is bovendien afgewerkt met onze iconische Nike Swoosh, als teken van topkwaliteit.
Als de temperatuur stijgt, zorgt de innovatieve Dri-FIT technologie van Nike ervoor dat je comfortabel blijft – of je nu op de atletiekbaan staat of door de bergen loopt. De stof voert zweet van je huid af en verspreidt het gelijkmatig over het oppervlak, zodat het snel kan verdampen. Hierdoor blijf je koel en droog. Onze Storm-FIT ADV technologie helpt je comfortabel te blijven in barre weersomstandigheden, door winddicht en waterafstotend materiaal te combineren met geavanceerde technieken en functies.
We gebruiken hoogwaardige materialen voor onze damespetten, waardoor ze lang meegaan. Als je je pet elke dag draagt, geven onze zachte katoenen petten een zeer goed ademend vermogen. Luchtgaten en mesh panelen laten warmte ontsnappen tijdens intensieve trainingen. Voor activiteiten met een hoge intensiteit zijn duurzame polyester-mixen ideaal door hun lichte gewicht. Deze mixen zijn ook gemakkelijk schoon te maken, waardoor je pet er elke keer weer fris uitziet. Waar mogelijk gebruiken we duurzame materialen om onze damespetten mee te maken. Denk daarbij aan sterk garen gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Zo belanden deze materialen niet op de vuilnisbelt. Dit alles maakt deel uit van de Nike Move to Zero campagne. Dat is onze missie om onze CO2-uitstoot en afvalproductie tot netto nul te reduceren. Let op het label ‘Duurzame materialen’ en sluit je aan bij ons initiatief.