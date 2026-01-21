Nike Black Friday yogasale: vind je flow
Van de eerste zonnegroeter tot de vinyasa-pro: onze Nike Black Friday sale op yogakleding is ideaal voor als je verder wil komen met je yoga-avontuur. Onze veelzijdige yogakleding is geschikt voor zelfs de meest uitdagende houdingen. Zo ben je vrij om te buigen, stretchen en steeds iets verder te reiken.
Ga je naar een high-intensity les of een verwarmde zaal voor bikramyoga? Kies dan voor kleding met Dri-FIT technologie in onze Nike Black Friday yogasale. Deze stof voert zweet af van de huid en verdeelt het over de oppervlakte van de kleding, zodat het snel kan verdampen – en jij droog en comfortabel blijft op de mat. Ook hebben we Nike Infinalon, een boterzachte, superflexibele stof waarin je grenzeloos kunt bewegen. Dit duurzame materiaal is gemaakt voor extreem comfort en laat je flexibel van houding naar houding bewegen, zodat niets jou afleidt van je doelen. Daarbij doorstaan onze yogaleggings van InfinaSoft de squattest – kortom, ze zorgen ervoor dat je vol zelfvertrouwen al je oefeningen kunt doen.
We weten dat comfort erg belangrijk is als je yoga beoefent. Daarom maken we onze kleding in een verscheidenheid aan pasvormen om voor iedereen de beste fit te krijgen. Een strakke legging met hoge taille en slim fit top geeft je een gestroomlijnd gevoel. Als je liever wat lossers hebt, zijn ruimvallende T-shirts, ademende cropped tops of een relaxed fit jogger iets voor jou. In de Nike Black Friday yogasale heb je de keuze uit allerlei kleuren en patronen, van knalkleuren tot gedempte tinten.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Kies voor yogakleding uit de Nike Black Friday deals met het label 'Duurzame materialen'. Dat betekent dat we de kleding met ten minste 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.