Onmoet de vrouwen van FC Barcelona

Iemand die al geruime tijd bij de club rondloopt is Alexia Putellas. Ze is een voorbeeld voor de rest bij elke training. Als geboren Catalaanse is haar met de paplepel ingegoten waar FC Barcelona Femení voor staat: samen winnen, in stijl. Wat haar betreft is trainen het beste middel om het seizoen als kampioen af te sluiten, en zelfs nog meer te bereiken.

"De weg die we elke dag bewandelen, bewandelen we om iets groots te bereiken: een poging om geschiedenis te schrijven. Dat is de reden dat we elke dag trainen."