Terug naar zoekenNike Store Tlv Port (Partnered)Open • Sluit om 22:00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - do: 10:00 - 21:30vr: 09:30 - 21:00za: 10:00 - 22:00zo: 10:00 - 21:30Stores in de buurtStorebestandNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILOpen • Sluit om 20:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILOpen • Sluit om 23:00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILOpen • Sluit om 23:00