Terug naar zoekenNike Store Azrieli (Partnered)Gesloten • Opent om 09:30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - do: 09:30 - 22:00vr: 09:30 - 15:00za: 10:00 - 23:00zo: 09:30 - 22:00ServicesInformatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Stores in de buurtStorebestandNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILGesloten • Opent om 09:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILBinnenkort open • Opent om 08:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILGesloten • Opent om 10:00