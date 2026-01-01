Nike St Lukes

Nike St Lukes

Gesloten • Gaat morgen open om 09:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - wo: 09:00 - 18:00
do - vr: 09:00 - 21:00
za: 09:00 - 18:00
zo: 10:00 - 17:30

Services

  • Voorrang voor members

    Voorrang voor members

    Shop onze populairste en innovatiefste producten voor ze ergens anders beschikbaar zijn.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Lever je versleten sneakers in, dan recyclen wij ze tot Nike Grind.

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

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