Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Open • Sluit om 18:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - wo: 10:00 - 18:00
do: 10:00 - 20:00
vr - zo: 10:00 - 18:00

Services

  • Meer info

    Meer info

    Scan barcodes van producten met de Nike app voor extra maten en kleuren.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Lever je versleten sneakers in, dan recyclen wij ze tot Nike Grind.

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

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