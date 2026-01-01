Terug naar zoekenNike ChadstoneOpen • Sluit om 19:00Chadstone Shopping Centre1341 Dandenong RdShop 328Chadstone, Victoria, 3148, AU+61 3 9964 7670RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - wo: 09:00 - 17:30do - za: 09:00 - 21:00zo: 10:00 - 19:00ServicesTrial Zone — hardlopenDe interessantste manier waarop je ooit hardloopschoenen hebt gepast.Voorrang voor membersShop onze populairste en innovatiefste producten voor ze ergens anders beschikbaar zijn.Reuse-A-ShoeLever je versleten sneakers in, dan recyclen wij ze tot Nike Grind.Klik hier voor meer informatie.Informatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Stores in de buurtStorebestandNike SouthlandWestfield Southland1239-1241 Nepean Hwy.Shop 3029Cheltenham, Victoria, 3192, AUOpen • Sluit om 17:00Nike Chapel Street267 Chapel StreetPrahran, Victoria, 3181, AUGesloten • Opent om 12:00Nike EmporiumEmporium Melbourne287 Lonsdale StreetShop 1-027Melbourne, Victoria, 3000, AUOpen • Sluit om 19:00