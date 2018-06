DUURZAMER We gaven onze testers React schoenen waarmee

minstens 800 kilometer was gelopen en lieten

ze een stuk hardlopen. Daarna vroegen we

hoeveel kilometer de schoenen volgen hen

al waren gedragen. Het hoogste antwoord

was 100. Het laagste was "de schoenen zijn

gloednieuw". En het gemiddelde was rond de

25 kilometer. Als dat niet duurzaam is.