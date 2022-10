De meest memorabele schoenen, gedragen door MJ in 'The Last Dance'

TEKST: IAN STONEBROOK

The Last Dance is een ode aan Michael Jordans meest gedocumenteerde seizoen als de grootste ster op de basketbalvelden. Ook het ontstaan van Jordan Brand door MJ's stijl op en buiten het basketbalveld wordt in beeld gebracht.

Elk Air Jordan debuut, elke spelersuitvoering ervan en elke prestatie erin is ooit wel ergens besproken, maar The Last Dance geeft een uniek kijkje in een specifieke periode waarin MJ legendarische acties laat zien met de schoenen aan zijn voeten — een eerbetoon aan MJ's verleden, opkomst en toekomst.

Door vaak nieuwe schoendesigns te dragen en er altijd te staan als het team hem nodig had, ging MJ van Air Jordan naar CEO Jordan. Het is indrukwekkend en inspirerend om hem die tijdloze klassiekers en zeldzame Air schoenen te zien dragen in The Last Dance.

The Last Dance brengt niet eerder vertoonde beelden van de mensen, verhalen en sneakers die van de Jumpman een wereldwijd fenomeen maakten.

Hieronder vind je een lijst met de meest memorabele schoenen die MJ in The Last Dance draagt.