Jordan viert Black History Season

In augustus 1985 ontmoet een wereldster een lokale legende; Michael Jordan komt naar Londen voor een bezoek aan de Brixton Topcats. Michael had op dat moment een geweldig eerste seizoen in de NBA achter de rug, was uitgeroepen tot Rookie of the Year en timmerde hard aan de weg om een van de meest iconische namen in de sport te worden. Na dat seizoen werd hij uitgenodigd door de legendarische coach Jimmy Rogers voor een bezoek aan het Brixton Recreation Centre in Zuid-Londen om mee te trainen met de Topcats: het jeugdteam dat Jimmy het jaar daarvoor had opgericht.

Jimmy werd door de locals 'The Bishop of Brixton' genoemd omdat zijn tomeloze toewijding aan zijn community een weerspiegeling is van de geschiedenis in Brixton vol protesten en opstanden tegen racisme, politie-interventie en politieke uitsluiting, en de DIY-instelling van de zwarte Britse cultuur. De nieuwe generatie wordt nog steeds geïnspireerd door het werk van Jimmy voor de community en weet daardoor tot nieuwe hoogtes te stijgen.

Bekijk de film hieronder om meer te weten te komen over het belang van Brixton voor de zwarte Britse geschiedenis en over het bezoek van MJ.