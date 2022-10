Leo Baker. Altijd tegendraads

NIKE: wat betekent 'tegendraads zijn' voor jou?

LEO: ongebruikelijke dingen doen. Sommige mensen passen gewoon goed in de gemeenschap waarin ze geboren zijn. Voor anderen is 'tegendraads doen' de enige manier waarop ze überhaupt dingen kunnen doen. Ik denk daarbij aan mensen die trouw durven te zijn aan zichzelf en die zichzelf niet zonder meer conformeren aan de standaarden die de samenleving oplegt.

NIKE: je zou zeggen dat het skateboardwereldje van alle sporten het meest sympathiek zou staan tegenover een non-conformist. Wat is jouw ervaring?

LEO: de oorsprong van skateboarden ligt in afwijken van de heersende normen. Als queer en non-conformerend mens voel ik me daar enorm toe aangetrokken. Het gevoel dat ik een buitenstaander was in mijn eigen subcultuur gaf me de motivatie om ruimte te maken voor verandering. Hoe meer ik mijn ware identiteit ontdekte, hoe minder ik me verbonden voelde met datgene waar ik het meest van houd.

Ik voelde me niet thuis waar ik me eigenlijk thuis zou moeten voelen: op skatetrips, in skateparken, tijdens wedstrijden, etc. Ik voel me er nog steeds een buitenstaander. Maar er zijn daar ook mensen, net als ik, die skaten, die transgender of queer zijn, en waarvan het gender niet in de heersende normen past. Dat zijn de mensen met wie ik wil skaten. Dat zijn de mensen bij wie ik me thuisvoel.