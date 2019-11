Een groot deel van deze missie is een van Laura's belangrijkste projecten tot op heden: A La Maniere De (ALMD), een dance battle waarmee ze in 2018 begonnen is. Omdat ze in haar carrière aan zoveel battles heeft meegedaan, weet Laura beter dan wie dan ook hoeveel kracht dansers uit deze competities halen. Ze bieden een ruimte waar dansers bijeenkomen om te strijden, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen te werken. En nog belangrijker: om te leren van collega's.

Laura hoopt deze sfeer van één solidaire, samenwerkende community nog verder te verbeteren door ALMD voor iedereen open te stellen. ALMD staat niet alleen open voor alle dansdisciplines (van ballet en street tot jazz en hiphop), maar ook voor mensen van alle sociaaleconomische achtergronden. "Ik wil dat dit gratis is voor iedereen, zodat iedereen van het moment kan genieten, zonder te hoeven denken 'ik kan er niet heen, ik heb het geld er niet voor'", zegt ze. "Ik wil dat het zo toegankelijk mogelijk is zodat we samen iets moois kunnen creëren."

Laura vertelt dat ze met ALMD begonnen is om mensen te leren hun grenzen te verleggen. En met Laura's uitgesproken idealen voor de battle zijn er geen grenzen aan wie kan leren en verbeteren. Niemand wordt belemmerd door sociale of financiële barrières — iedereen is welkom. Zelfs de juryleden, die voor elke ronde hun eigen thema bedenken, komen uit verschillende milieus en achtergronden.

Voor Laura leidt deze combinatie van mensen van alle achtergronden tot het mooiste wat haar kunstvorm te bieden heeft. "Het is een manier om dansers verder te brengen en verschillende community's op dezelfde plek met elkaar in contact te brengen", legt Laura uit. "Als we culturen, stijlen en community's vermengen en elkaar ondersteunen, staan we sterker en brengen we iets krachtigers tot stand."

Ondanks haar filosofische gedachten over haar vak en haar dromen, staat Laura altijd met beide voeten op de grond. "Het is entertainment", lacht ze. "Dansen, naar dansen kijken — het maakt mensen blij. Dansen maakt alles mooier."