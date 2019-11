Ekin Bernay AF-1

Acht jaar later begon haar kinderdroom werkelijkheid te worden. Zij en vier andere jonge vrouwen uit verschillende landen wonnen de 'Dance to LA'-wedstrijd van Nike. "Het was een magisch moment", herinnert Ekin zich. "Het was het bewijs dat ik mijn verhaal aan de wereld kon vertellen." Daar hield het niet bij op: de wedstrijd was niet alleen leuk voor op haar cv, Ekin werd vastgelegd als Nike atleet. En ze was pas achttien.

Tijdens haar optredens wereldwijd was Ekins kracht duidelijk zichtbaar. Maar voor haar draaide dans altijd al om meer dan alleen een show opvoeren. Voor haar was dansen een behoefte, die draaide om zelfontdekking en genezing. Zo kwam ze uiteindelijk op een carrière in danstherapie. "Er was een periode waarin ik niet danste en mezelf zo niet kon uitdrukken. Ik denk dat ik destijds depressief was", vertelt ze. "Ik wist dat ik iets wilde doen waar zowel ik als andere mensen iets aan hadden. Entertainer zijn volstond niet voor mij."

Ekin besloot het over een andere boeg te gooien. Tegenwoordig is ze als bevoegd dans- en bewegingspsychotherapeut werkzaam in Istanbul en Londen. Ze werkt ook in de geestelijke gezondheidszorg, waar ze wekelijkse klinische groepstherapiesessies houdt voor volwassenen met zware, langdurige geestelijke gezondheidsklachten. Er wordt uiteraard volop bewogen tijdens de sessies en er is bijna altijd muziek, maar er wordt ook veel met elkaar gedeeld en gepraat, waardoor een band ontstaat.