Zoek het hogerop

Iedereen weet dat kinderen van spelletjes houden. Maar wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat volwassenen daar ook plezier in hebben. Roep het gezin bijeen en zeg dat de vloer eigenlijk lava is. Je kunt de work-out op de 'normale vloer' beginnen, met lunges, squats etc. Zodra iemand 'de vloer is lava!' roept, moet iedereen direct stoppen en op de bank (of iets anders in de buurt) springen om hun voeten niet te branden aan de gloeiend hete grond.



Als de 'lava' weer weg is getrokken, kan iedereen weer omlaag komen voor inchworms en star jumps. Maar niet voor lang! De vloer kan op elk moment weer in lava veranderen (zodra iemand het roept). Zorg dat iedereen alert is om op elk moment weer de sprong naar veiligheid te kunnen maken.