Family Burner van 7 minuten

Beweging
Laatste update: 20 mei 2020

Door Nike Training

Work-out van zeven minuten voor het hele gezin

Probeer deze gezinsvriendelijke work-out uit om het energieniveau op peil te houden.

Waarschijnlijk hebben je kids de laatste tijd voornamelijk binnen achter een scherm doorgebracht. Een moment plannen om te rekken, strekken en spelen is daarom extra belangrijk. Probeer deze gezinsvriendelijke work-out samen met hen uit om hun energieniveau op peil te houden.

Kinderlichamen moeten bewegen na uren van schoolwerk of schermtijd en kids weten beter dan wie dan ook hoe ze moeten spelen. Dus kies je kids als work-outpartner en beweeg samen!

Detox van je bureau

Deze work-out van 7 minuten maakt je hele lichaam los en is de perfecte detox als je uren achter je bureau hebt gezeten. Als de kids de laatste tijd vooral naar hun scherm hebben getuurd, is het de hoogste tijd voor wat beweging, dus start de work-out nu.

Maak het nog leuker door ze uit te dagen om langer te balanceren tijdens de Knee Hugs. Degene die het eerst opgeeft, moet de oefening overdoen! Degene die het langst staat, mag een extra oefening voor het hele gezin verzinnen!

Voor meer spellen en activiteiten om de kids te laten bewegen zoek je in de NTC app naar 'Voor het hele gezin'.

Trommel de kids op voor deze work-out voor je hele lichaam van 7 minuten

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Trommel de kids op voor deze work-out voor je hele lichaam van 7 minuten

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Work-out van zeven minuten voor het hele gezin, Word member van Nike Training Club

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Voor het eerst gepubliceerd: 18 mei 2020