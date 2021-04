Nike en WeForest: samen groeien

Net als voor onze beste atleten, geldt ook voor ons: het behalen van een doel is slechts de eerste stap op weg naar een standaard voor toekomstige generaties.

Samen met WeForest en met behulp van hun expertise op het gebied van duurzaamheid, blijven we steun geven aan lokale gemeenschappen in Brazilië en Ethiopië, door nog meer bomen te planten en te verzorgen, om zo de volgende mijlpaal te bereiken in onze Move To Zero missie.

Met dezelfde instelling als onze atleten, die rechtstreeks de confrontatie met hun uitdaging aangaan, willen wij onze ecologische voetafdruk verder compenseren.

De aanplant van bomen lijkt misschien een kleine stap in onze Move To Zero missie, maar tot nu toe hebben we al een miljoen bomen geplant. En die kunnen als ze volwassen zijn gezamenlijk 160.400 ton CO2 compenseren.

Door onze steun voor de herbebossingsprojecten van WeForest in Brazilië en Ethiopië, zorgen we ook dat de lokale gemeenschappen kennismaken met nieuwe bos- en landbouwtechnieken waarmee ze hun eigen land kunnen verbeteren.

Eén enkele boom, die 30 jaar in een Braziliaans oerwoud staat, compenseert gemiddeld 5,2 kg CO2 per jaar. Dus als we boom voor boom een nieuw bos aanplanten is dat goed voor de reductie van CO2-emissies van ons allemaal.