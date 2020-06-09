Watermeloensmoothie om te herstellen

Watermeloen: het zoete zomerfruit met volop verborgen voordelen. Ontdek waarom dit fruit zo goed is voor spierherstel en het verminderen van ontstekingen, en hoe je het met dit smakelijke smoothierecept kunt opnemen in je herstelroutine.



Dit vegan drankje zit bomvol voedingsstoffen die kunnen helpen spierpijn te verminderen en waarmee je je elektrolyten aanvult na een intensieve work-out. Bovendien is het makkelijk te maken en heerlijk verfrissend. Ontdek waarom en lees het eenvoudige recept hieronder, samen met een paar handige tips voor bereiding en aanpassing.