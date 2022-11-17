De beste Nike winterjassen voor heren
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Van isolerende parka's tot donzige fleeces, deze herenjassen zijn ontworpen om het winterse weer te trotseren.
De beste Nike winterjassen voor heren zijn gemaakt met verschillende materialen en in stijlen die geschikt zijn voor verschillende weersomstandigheden, van fris en regenachtig tot zware stormen en extreme kou.
Bekijk de beste winterjassen voor heren, ontworpen om voldoende warmte en bedekking te bieden in diverse winterse omstandigheden.
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De beste Nike winterjassen voor heren
1. Parka's
Meest geschikt voor: zware winterstormen of extreem lage temperaturen
Nike parka's hebben een langere lengte, meestal tot op de knie of halverwege de dij, waardoor ze zeer geschikt zijn om stormen of lage temperaturen te trotseren. In de Nike Sportswear collectie vind je stijlen die een robuuste, waterafstotende buitenlaag combineren met een geïsoleerde binnenvoering die de natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt.
Bekijk voor het ultieme zachte en beschermende gevoel de Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner. Deze is voorzien van PRIMALOFT® Thermoplume isolatie, een matte buitenlaag die regen weert, en Nike Storm-FIT technologie om wind en neerslag tegen te houden.
2. Donsjacks
Meest geschikt voor: wintersport en dagelijkse activiteiten
Donsjacks zijn licht en geoptimaliseerd om de drager ervan warm te houden, wat het een echte winteressential maakt in elk koud klimaat. Het Nike Sportswear Therma-FIT Repel jack heeft bijvoorbeeld een waterafstotende buitenlaag die voorkomt dat lichte regen zich ophoopt op het materiaal. Ook heeft het jack een donsvulling die voor warmte zorgt zonder overbodig gewicht toe te voegen: ideaal als je actief wilt blijven bij lage temperaturen.
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3. Fleecejacks
Meest geschikt voor: frisse weersomstandigheden
Wil je de warmte van een traditionele winterjas zonder het extra gewicht? Ga dan voor een Nike fleecejack of lichte buitenlaag. De Nike Sportswear Tech Fleece hoodie met rits heeft een grote capuchon met vier vlakken en ritszakken op de mouwen om je essentials droog te houden. Daarnaast is hij licht en ruimvallend, zodat je hem over of onder andere kledingstukken kunt dragen.
4. Regenjacks voor koud weer
Meest geschikt voor: regen, hagel of sneeuw
Op natte winterse dagen waarop je je vaste run, hike of wandeling in de buitenlucht niet wilt overslaan, komen regenjacks van Nike voor koud weer goed van pas (zorg er wel voor dat je veilig en zichtbaar blijft).
Veel jassen in de collectie zijn gemaakt met een waterdichte of waterafstotende constructie, zodat vocht naadloos van het materiaal afglijdt. Draag ze als laagje over vochtafvoerende Nike Dri-FIT tops om zweet te absorberen wanneer je lichaam opwarmt.
5. Windjacks voor koud weer
Meest geschikt voor: sterke wind
Met licht, stevig materiaal dat ontworpen is om ijzige rukwinden te weerstaan, zijn de Nike windjacks voor koud weer een must-have laag voor winterse dagen wanneer het hard waait.
De Nike Sportswear Windrunner heeft bijvoorbeeld een opening op de rug om de ventilatie tijdens het sporten te verbeteren, en een capuchon met een verstelbaar trekkoord om te voorkomen dat er koude lucht binnenkomt.
Tekst: Julia Sullivan