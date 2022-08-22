Zeven soorten beschermende voetbalgear van Nike om nu aan te schaffen

Bij American football maken tackles, sacks en andere vormen van fysiek contact net zozeer onderdeel uit van het spel als vangballen, sprinten en gooien. Het is voor spelers daarom belangrijk om beschermende gear te dragen, die hun veiligheid op het veld waarborgt. Zo kunnen ze vol zelfvertrouwen spelen.

Van gebitsbeschermers tot gewatteerde kleding; lees hier wat de beste beschermende gear voor American football is.