Zeven soorten beschermende voetbalgear van Nike om nu aan te schaffen

Essentiële beschermende gear voor American football om dit seizoen aan te schaffen
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Tackle en sack zonder zorgen met deze beschermende gear voor American football van Nike.
Bij American football maken tackles, sacks en andere vormen van fysiek contact net zozeer onderdeel uit van het spel als vangballen, sprinten en gooien. Het is voor spelers daarom belangrijk om beschermende gear te dragen, die hun veiligheid op het veld waarborgt. Zo kunnen ze vol zelfvertrouwen spelen.
Van gebitsbeschermers tot gewatteerde kleding; lees hier wat de beste beschermende gear voor American football is.
Gebitsbeschermers
Een gebitsbeschermer is een vereiste voor de meeste American football leagues, en terecht. Volgens de American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD)verminderen gebitsbeschermers het risico op verwondingen aan de mond onder jonge footballspelers tijdens wedstrijden en trainingen.
Gebitsbeschermers van Nike hebben vrije luchtkanaaltjes voor maximale zuurstofopname. Daarnaast zijn ze voorzien van een lusje om de beschermer snel uit te kunnen doen, waardoor spelers bijvoorbeeld ongehinderd met teamgenoten een last-minute move kunnen bespreken.
Sleeves en armbanden
Nike sleeves en armbanden hebben twee verschillende functies tijdens een American footballwedstrijd. Ten eerste zorgen ze voor compressie op enkele van de meest hardwerkende gewrichten tijdens het spelen, zoals de elleboog. Daarnaast zijn veel Nike sleeves uitgerust met een beschermend plastic schild, dat atleten het vertrouwen geeft om krachtig te bewegen en te spelen.
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Handschoenen
Hoewel een goed paar handschoenen voor American football spelers grip en controle over de bal helpt te houden, zorgen ze ook voor bescherming. Handschoenen kunnen atleten beschermen tegen blootstelling aan guur weer en ruw spel.
Nike handschoenen zijn verkrijgbaar voor zowel volwassenen als kinderen. De Vapor Knit 3.0 handschoenen zijn bijvoorbeeld gemaakt van een licht siliconenmateriaal met een lichte constructie voor extra ventilatie. Daarnaast zijn er de Superbad handschoenen met een plakkerig Magnigrip materiaal op de handpalmen voor nauwkeurig vangen.
Oogbeschermers
Een scherp, breed zicht over het veld (vooral bij fel zonlicht) is belangrijk bij het spelen van American football. Met schokabsorberende scharnieren en een afgeschuinde rand om felle zon en vervorming tegen te gaan, geeft de Nike Vapor oogbeschermer atleten volledig zicht op het veld met 100 procent UVA/UVB-bescherming.
Isolerende gezichtsbedekking
Bescherming tijdens een American footballwedstrijd betekent meer dan schouder-, knie-, oog- en gebitsbeschermers. Het betekent ook bescherming tegen wisselende weersomstandigheden. De Nike Pro Hyperwarm capuchon biedt spelers een extra isolerende laag tijdens het oefenen en spelen bij koude temperaturen. Het nauwsluitende design van de capuchon glijdt gemakkelijk onder een helm, maar kan ook afzonderlijk worden gedragen of worden getransformeerd tot een gaiter rond de hals.
Shorts met vulling
American Football is hoofdzakelijk een spel van rennen en doorgeven, maar als je een wedstrijd van de National Football League (NFL) of recreatieve wedstrijd bekijkt, zal het je opvallen dat spelers vaak net zo veel tijd op de grond doorbrengen als dat ze rechtop staan.
In welke positie de speler zich ook bevindt; fijne shorts met vulling kunnen een groot verschil maken als het gaat om comfort. De Nike Pro HyperStrong shorts, voorzien van foam vulling die speciaal is ontwikkeld om de schokken van tackles en tumbles op te vangen, zijn toch licht en ventilerend genoeg om het spel niet te belemmeren.
Sporttassen voor American football
Footballgear, waaronder het hierboven genoemde beschermingsmateriaal, neemt veel ruimte in beslag van het kluisje en tas van een speler. Maak ruimte voor elk onmisbaar beschermend item voor American football met een sporttas van Nike.
De Nike Utility Power tas heeft bijvoorbeeld een inhoud van 51 liter, met een stevige constructie, verschillende handgrepen en verstelbare banden om de tas comfortabel te kunnen dragen.
Tekst: Julia Sullivan, ACE-C.P.T.