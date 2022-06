Het leven zit vol onzin, maar dat past niet bij fitness. Ben Bruno, Nike Trainer van de sterren, heeft daarom als missie om misvattingen als 'meer is meer' en 'geen rustdagen' de wereld uit te helpen. Hij wil iedereen — inclusief Chelsea Handler en Justin Timberlake — laten zien hoe je op een goede manier resultaten behaalt in de sportschool. In deze aflevering van Trained praat de alumnus van Columbia Graduate School en zelfverklaarde 'simpele spierbonk' met host Ryan Flaherty, senior director of performance bij Nike. Hij vertelt hoe een slechte rug het begin vormde van zijn loopbaan als trainer, wat hij heeft geleerd van zijn werk met Hollywoodsterren, en waarom sommigen van ons burpees misschien beter kunnen opgeven (we zeiden 'sommigen van ons'!). Bruno vertelt ook meer over zijn supersimpele methode die gebaseerd is op het herhalen van een paar oefeningen, over zijn KISS-formule en zijn versie van de 80-20-regel, zodat we allemaal net zo sterk als Bruno kunnen worden.