De Tatum 2 schoen is een eerbetoon aan de moeiteloze speelstijl van Jayson Tatum

Fans van het soepele spel van Jayson Tatum hebben een nieuwe reden om enthousiast te zijn. Voor de Tatum 2 basketbalschoen is het lichte design van de Tatum 1 als uitgangspunt genomen en zijn er eigenschappen verbeterd en nieuwe, opvallende designs ontwikkeld.

Tatum over het design van de schoen: "Voor mij staat deze tweede schoen voor evolutie en voor hoeveel ik ben gegroeid als basketballer."

De constructie van de schoen is geïnspireerd op de beweging en emotie die inherent zijn aan de benadering van basketbalschoenen van het merk Jordan. De constructie past bij het spel van de basketbalsuperster en bij de behoeften van spelers die net zoals hij willen spelen. Het uithoudingsvermogen van Tatum en zijn consistentie als topspeler waren de belangrijkste uitgangspunten voor het design, dat een geïntegreerde Nike Air Strobel unit over de hele lengte heeft om de impact te minimaliseren.

De Tatum 2 weerspiegelt niet alleen Tatums zelfvertrouwen en moeiteloze speelstijl, maar ook zijn gevoel voor stijl. "We werden geïnspireerd door Jaysons kalmte in wedstrijdbepalende situaties en wilden dat gevoel van 'geen druk' tot leven brengen en dat overbrengen aan iedereen die de Tatum 2 draagt", zegt Bryant Klug, expert footwear designer bij Jordan Brand.

De tweede eigen schoen van Tatum is heel licht, een van de belangrijkste kenmerken van de Tatum reeks. Het bovenwerk is gemaakt van grote pods van foam en textiel die strategisch zijn geplaatst rond de delen van de voet waar bij basketbal de meeste druk op staat. Een hoog op de schoen gewikkeld foam frame omringt de pods en houdt de voet stabiel bij bewegingen in alle richtingen, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De lichte buitenzool van de schoen, met een aangepast visgraatpatroon, biedt extra bedekking waar je die nodig hebt.

Vorm speelde net zo'n belangrijke rol in het design van de schoen als functie. De grote foam pods en opvallende kleuren doen denken aan de speelse look van basketbalschoenen uit de jaren 90. Op de achterkant van de schoen staan het logo en rugnummer van Tatum en spreuken die een persoonlijke betekenis voor hem hebben, over bijvoorbeeld zijn geloof in zichzelf en zijn toewijding aan zijn gezin: 'Find a Way' en 'Like Father, Like Son'.

Er zijn vijf kleurencombinaties verkrijgbaar in hele en halve maten voor dames en heren: 'Denim' (gemaakt van duurzame materialen), 'Sidewalk Chalk', 'Vortex', 'Legacy' en 'Momma's Boy'. Elke uitvoering heeft opvallende designs in pastel- of neontinten en staat voor een uniek aspect uit Tatums spel, persoonlijke leven of een van zijn eigenschappen. De 'Vortex' verwijst bijvoorbeeld naar zijn vermogen om kalm te blijven onder druk, terwijl 'Momma's Boy', met de favoriete kleur en bloem van zijn moeder, verwijst naar hun hechte relatie.

De Tatum 2 is ook verkrijgbaar in de kleurencombinaties 'Vortex', 'Sidewalk Chalk' en 'Legacy' voor oudere kids en in de 'Vortex' kleurencombinatie voor jongere kids, peuters en baby's. Net als de standaard Tatum 2 is de uitvoering voor kids moeiteloos aan en uit te trekken, dankzij de inklapbare achterkant, wederom een kenmerk geïnspireerd op de moeiteloze speelstijl van Tatum.

De Tatum 2 werd voor het eerst uitgebracht in maart 2024 in de kleurencombinatie 'Momma's Boy' en is online verkrijgbaar bij Nike.com en geselecteerde retailers.