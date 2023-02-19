Jordan Brand lanceert de eigen schoen Tatum 1

Jordan Brand brengt de Tatum 1 uit
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Alles wat je moet weten over de release van de eerste eigen Jordan Brand schoen van Jayson Tatum.
Originele content gepubliceerd op: 19 februari 2023
Wat je moet weten:
- De Tatum 1 is Jayson Tatums eerste eigen schoen en tegelijk de lichtste performanceschoen die Jordan Brand dit seizoen op de markt brengt: de herenschoen in maat 42,5 weegt minder dan 340 gram.
- De schoen bestaat uit een licht, in foam gewikkeld frame met een Zoom Air unit bij de voorvoet, wat voor comfort en responsiviteit zorgt zonder het contact met het veld te verliezen.
- Het kinderdesign van de Tatum 1 heeft bovendien een inklapbare hak zodat kids de schoen makkelijk aan en uit kunnen trekken.
De Tatum 1 is de eerste eigen schoen die Jayson Tatum uitbrengt nadat de NBA-ster in 2019 met Jordan Brand is gaan samenwerken. Met zijn lichte design, responsieve foam en Zoom Air demping is de Tatum 1 een echte allrounder die overal op het veld tot zijn recht komt.
"Ik wil mensen het gevoel geven dat ik dichtbij ben", zegt Tatum. "Ik herinner me dat toen ik klein was en de Nike Store binnenliep, ik altijd meteen naar de eigen schoenen van mijn favoriete spelers keek. Zodra ik de schoen zag of aantrok, voelde ik me dichter bij die speler staan. Ik wil dus dat deze schoen een brug wordt tussen mijn fans en mezelf, dat die ons dichter bij elkaar brengt."
De Jordan Tatum 1 sneaker is ontstaan vanuit Tatums wens om een schoen te ontwerpen waarin zijn voet een beter contact heeft met de grond. De schoen bestaat uit een licht maar sterk plastic frame omwikkeld met foam en voorzien van strategisch geplaatst rubber voor meer grip op het veld.
De schoendesigners hebben alleen rubber op de belangrijkste plekken gebruikt, zoals onder de neus en bal van de voet, om de schoen lichter te maken. Dit detail past bij Tatums spel: hij speelt vooral op de voorvoet, wat hem de grip geeft die hij nodig heeft om snel over het veld te dribbelen.
Bovendien zorgt een grote Zoom Air Bag in de voorvoet van de sneaker voor demping en responsiviteit zonder dat je het contact met de vloer verliest. Dit contact is belangrijk om hoge sprongen en scherpe bewegingen te kunnen maken. De schoen heeft een licht en ventilerend mesh knit bovenwerk, en een gewatteerde kraag voor ondersteuning rond de enkel.
Tatum wilde een schoen maken die eenvoudig aan en uit te trekken is voor jonge basketballers. Hij werkte samen met het Jordan Brand designteam aan een specifiek kinderdesign met een innovatieve inklapbare hak waar je zo instapt. Voor kids die graag alles zelf willen doen, hebben we een paar handige instructies op de hak aangebracht. Ga bij 'STEP' op de hak staan, schuif je voet naar voren en klaar ben je.
De Tatum 1 is vanaf 7 april 2023 in alle gangbare maten beschikbaar. Speel met je hele gezin in een paar Tatum 1's wanneer je maar wilt. Samen met de schoen wordt er ook een kledingcollectie uitgebracht, geïnspireerd op de Zoo en Barbershop kleurencombinaties van de Tatum 1. In de collectie zitten essentials zoals hoodies en T-shirts voor heren, dames en kids.
Veelgestelde vragen
Valt de maat van de Tatum 1 normaal?
Ja, de Tatum 1 valt normaal. Zie de Nike maattabel voor heren-, dames- en kinderschoenen voor meer informatie over schoenmaten.
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Hoeveel kost de Jordan Tatum 1?
De verkoopprijs van de Tatum 1 is $ 120 voor een heren- of damesschoen, $ 90 voor een kinderschoen, en $ 75 voor een kleuterschoen.
Wanneer wordt de Jordan Tatum 1 officieel gelanceerd?
De Tatum is op 7 april 2023 uitgebracht en is verkrijgbaar in alle gangbare maten.