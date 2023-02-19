Jordan Brand lanceert de eigen schoen Tatum 1

De Tatum 1 is de eerste eigen schoen die Jayson Tatum uitbrengt nadat de NBA-ster in 2019 met Jordan Brand is gaan samenwerken. Met zijn lichte design, responsieve foam en Zoom Air demping is de Tatum 1 een echte allrounder die overal op het veld tot zijn recht komt.

"Ik wil mensen het gevoel geven dat ik dichtbij ben", zegt Tatum. "Ik herinner me dat toen ik klein was en de Nike Store binnenliep, ik altijd meteen naar de eigen schoenen van mijn favoriete spelers keek. Zodra ik de schoen zag of aantrok, voelde ik me dichter bij die speler staan. Ik wil dus dat deze schoen een brug wordt tussen mijn fans en mezelf, dat die ons dichter bij elkaar brengt."

De Jordan Tatum 1 sneaker is ontstaan vanuit Tatums wens om een schoen te ontwerpen waarin zijn voet een beter contact heeft met de grond. De schoen bestaat uit een licht maar sterk plastic frame omwikkeld met foam en voorzien van strategisch geplaatst rubber voor meer grip op het veld.