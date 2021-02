Sport, meisjes en de puberteit

Puberteit en meisjes die sporten

Puberteit, ongesteldheid en sport

Eerlijk is eerlijk, de puberteit is een verwarrende tijd. Het is een normaal onderdeel van opgroeien, maar ook een tijd vol emotionele en fysieke veranderingen waardoor we ons kwetsbaar en onzeker kunnen voelen. Dat geldt zeker voor jonge meisjes. We werken samen met Women in Sport — een stichting in Groot-Brittannië die zich inzet om alle meisjes en vrouwen de kans te geven om te sporten. De stichting ziet de puberteit als een cruciale periode waarin meisjes kunnen inzien dat bewegen iets leuks, waardevols en gezonds kan zijn. De stichting is opgericht in 1984 en heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat 'meisjes de levenslange voordelen van sport mislopen'. Het is onze gezamenlijke missie om daar verandering in te brengen.





De puberteit en ongesteldheid zouden geen redenen moeten zijn voor meisjes om niet te sporten. Toch blijkt dat alles wat er speelt — van ongesteldheid tot groeiende borsten, en van geurtjes tot haargroei — behoorlijk confronterend is. Dit alles kan invloed hebben op het zelfvertrouwen, de motivatie en zelfs het plezier in sporten.



Uit onderzoek van Women in Sport blijkt ook precies dat. Van de 2,1 miljoen meisjes tussen de 11 en 16 in het Verenigd Koninkrijk (1) profiteert een meerderheid niet van de voordelen die sporten biedt. 34% van de meisjes geeft aan niet mee te doen aan de gymles omdat ze het niet leuk vinden dat er naar hen wordt gekeken. 35% doet niet mee wegens een gebrek aan zelfvertrouwen (2). Het goede nieuws: dat is aan het veranderen. Lees verder en ontdek hoe we onze generatie meisjes kunnen helpen.



Met Made to Play wil Nike meisjes aanmoedigen het voortouw te nemen in sport. Het sportprogramma heeft als doel kinderen van elk niveau zelfredzamer te maken. Het biedt 17 miljoen kinderen de kans om te bewegen en daardoor een gezonder, gelukkiger en succesvoller leven te leiden.



Op school kan zweten, lichaamsbeharing, angst om door te lekken en een vermeend gebrek aan talent aanleiding zijn tot pestgedrag van anderen. Die angst voor kritiek en competitie kan een diepgaande negatieve invloed hebben op het gevoel van eigenwaarde van jonge meisjes en op hun vermogen om actief te zijn.



Women in Sport benadrukt dat meisjes minder vaak deelnemen aan teamsporten: 48% van de 13- tot 16-jarige meisjes sport minimaal één keer per week in teamverband, tegenover 68% van de jongens (3). Het is zelfs zo dat meisjes in hun tienerjaren vaker stoppen met sporten en bewegen dan op welk ander moment in hun leven ook. 42% van de meisjes tussen de 12 en 14 jaar zegt lichaamsbeweging tijdens hun ongesteldheid te mijden (4). Dergelijk gedrag is het begin van gewoontes die later lastig terug te draaien zijn.