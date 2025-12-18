De Nike Tiempo Maestro zet mogelijkheden op het veld om in grote overwinningen
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Met een ultrazacht bovenwerk van speciaal ontwikkeld TechLeather leer is de nieuwste toevoeging aan de Tiempo collectie een echte gamechanger.
- Het nieuwste Tiempo-model van Nike, de Tiempo Maestro, is een innovatieve voetbalschoen die spelers helpt om potentiële kansen om te zetten in winnende wedstrijden.
- De drijvende kracht achter de baanbrekende innovatie van de Tiempo Maestro is een uiterst zacht, technisch ontwikkeld lederen bovenmateriaal genaamd Techleather, dat de voet omsluit zoals natuurlijk leer dat doet.
- Naast de Maestro worden er 3 extra Tiempo modellen uitgebracht die zijn gemaakt om aan de uiteenlopende behoeften van sporters te voldoen.
- De nieuwe Tiempo lijn staat gepland voor een wereldwijde release op nike.com en bij geselecteerde retailers op 22 januari 2026.
De Nike Tiempo Maestro schiet te hulp bij elke voetbalwedstrijd die op het spel staat. Gemaakt met een hoogwaardig bovenmateriaal van superzacht technisch leer, geeft de Maestro spelers de extra kracht die ze nodig hebben om snel de bal te veroveren en de overwinning binnen te halen tijdens bloedstollende wedstrijden. Waar sporters het meest van houden aan dit technische leer, bekend als Techleather, is dat het vergelijkbaar is met echt leer zonder in te leveren op prestaties.
“Athletes vroegen om alles wat ze fijn vinden aan natuurlijk leer, zoals de pasvorm, het balgevoel en het zelfvertrouwen, zonder dat de prestaties worden beperkt,” zegt Marian Dougherty, Vice President Global Football Footwear bij Nike. “Met Techleather hebben we precies dat geleverd en meer: een materiaal dat de erfenis van de Tiempo respecteert en tegelijkertijd opnieuw bepaalt wat de leren voetbalschoen van de toekomst kan bereiken.”
Net als de andere schoenen in de Nike Tiempo collectie ondersteunt de Tiempo Maestro creatieve aanvallers om snel de bal te veroveren. Wat de Maestro onderscheidt, is de innovatieve splitplaat, waardoor het baanbrekende bovenmateriaal verder om de schoen kan wikkelen voor een consistent gevoel tussen schoen en bal.
Atleten die de Tiempo Maestro hebben getest, geven aan dat het nieuwe bovenmateriaal onder extreme luchtvochtigheid consistent goed presteert, iets wat verwacht wordt tijdens het grootste voetbaltoernooi ter wereld in de zomer van 2026. Aangezien wedstrijden vaak in vochtige omstandigheden worden gespeeld, is dit een belangrijke doorbraak.
Aanvullende kenmerken van de Maestro zijn een geïntegreerde gebreide kraag en veteroogjes die het Techleather bovenwerk verder aanvullen en zorgen voor dynamische omsluiting en een nauwsluitende pasvorm. Ondertussen zorgen de bladvormige noppen met gedraaide, kleurrijke kegelvormige studs op de zool voor een opvallend contrast met de kenmerkende paarse kleur van de schoen, wat een stoere uitstraling geeft en uitzonderlijke grip en controle biedt. Deze krachtige combinatie van innovatieve technologieën maakt snelle draaibewegingen en acceleratie in cruciale momenten mogelijk, waardoor spelers de kans krijgen om de bal te veroveren en te scoren.
“Maestro is de perfecte balans tussen de moderne, lichte schoenen en het iconische, hoogwaardige leer, met net iets meer flair,” zegt de Duitse voetballer en Nike atleet Jamal Musiala.”
Gelijktijdig met de Maestro worden 3 extra Tiempo modellen uitgebracht die zijn ontworpen om in te spelen op de meest specifieke wensen van sporters. Er is de lichte Tiempo Ligera, een eenvoudig en traditioneel design dat is gemaakt voor prestaties; de Tiempo ReactGato, de ultieme indoor schoen die is ontworpen voor competitieve zaalvoetbalspelers; en de Tiempo StreetGato, een veelzijdige optie die geschikt is voor zowel het veld als dagelijks gebruik.
De nieuwe Nike Tiempo lijn is vanaf 22 januari 2026 wereldwijd verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.