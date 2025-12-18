De Nike Tiempo Maestro zet mogelijkheden op het veld om in grote overwinningen

“Athletes vroegen om alles wat ze fijn vinden aan natuurlijk leer, zoals de pasvorm, het balgevoel en het zelfvertrouwen, zonder dat de prestaties worden beperkt,” zegt Marian Dougherty, Vice President Global Football Footwear bij Nike. “Met Techleather hebben we precies dat geleverd en meer: een materiaal dat de erfenis van de Tiempo respecteert en tegelijkertijd opnieuw bepaalt wat de leren voetbalschoen van de toekomst kan bereiken.”

Net als de andere schoenen in de Nike Tiempo collectie ondersteunt de Tiempo Maestro creatieve aanvallers om snel de bal te veroveren. Wat de Maestro onderscheidt, is de innovatieve splitplaat, waardoor het baanbrekende bovenmateriaal verder om de schoen kan wikkelen voor een consistent gevoel tussen schoen en bal.

Atleten die de Tiempo Maestro hebben getest, geven aan dat het nieuwe bovenmateriaal onder extreme luchtvochtigheid consistent goed presteert, iets wat verwacht wordt tijdens het grootste voetbaltoernooi ter wereld in de zomer van 2026. Aangezien wedstrijden vaak in vochtige omstandigheden worden gespeeld, is dit een belangrijke doorbraak.

Aanvullende kenmerken van de Maestro zijn een geïntegreerde gebreide kraag en veteroogjes die het Techleather bovenwerk verder aanvullen en zorgen voor dynamische omsluiting en een nauwsluitende pasvorm. Ondertussen zorgen de bladvormige noppen met gedraaide, kleurrijke kegelvormige studs op de zool voor een opvallend contrast met de kenmerkende paarse kleur van de schoen, wat een stoere uitstraling geeft en uitzonderlijke grip en controle biedt. Deze krachtige combinatie van innovatieve technologieën maakt snelle draaibewegingen en acceleratie in cruciale momenten mogelijk, waardoor spelers de kans krijgen om de bal te veroveren en te scoren.